Ad Amici, Angelina, figlia del noto compianto cantante Mango, racconta il rapporto col padre dopo aver visto una sua vecchia esibizione nel programma.

Momento molto speciale nella scuola di Amici dove Angelina, figlia del compianto Mango, ha parlato con la maestra Lorella Cuccarini del rapporto che aveva col padre. Pomeriggio di emozioni nel day time della trasmissione con la giovane cantante visibilmente emozionata che ha svelato qualche aneddoto del suo passato in famigla.

Amici, Angelina parla del padre Mango

Ad Amici si torna a parlare di Angelina e di suo padre Mango. Nel day time andato in onda oggi, infatti, la giovane ragazza, durante la lezione con Lorella Cuccarini, ha avuto modo di vedere un filmato del cantante, ospite nel programma nel 2006 e di parlare di lui.

“Che bravo che era”, ha commentato la giovane artista su suo padre, morto nel 2014.

Nella clip fatta vedere ad Angelina, il papà cantava ‘Piccolissima’ e poco dopo aveva dato dei consigli ad una studente della scuola di quell’anno: “Lui era gentilissimo e io cerco di esserlo a mia volta. Noi avevamo un bellissimo rapporto e nonostante fosse molto impegnato, stava spesso fuori casa per lavoro, il tempo quando c’era lo dedicava totalmente a noi, a me, mio fratello e mia mamma”.

“Negli ultimi anni ne ho visti molti di video come questo e cerco di guardarli con il sorriso, soprattutto quelli mentre canta. Io lo guardo e cerco di prendere spunto per poi cantare, cerco di guardarlo in modo distaccato, per assimilare e cercare di dividere l’artista dai miei ricordi”.

Quando la Cuccarini le chiede dell’insegnamento che maggiormente porta con sé e che le arriva dal padre, la ragazza ha risposto: “Mio padre per amore ha fatto le scelte più importanti della sua vita: ha dedicato tutto alla famiglia e alla musica”.

E ancora: “Lui fin da piccolo aveva capito di avere questa predisposizione, quindi l’ha coltivata e l’ha vissuta come un dono: questo è quello che cerco di fare anch’io. Poi a livello umano la gentilezza”.

Di seguito anche il post Instagram di Amici con il dialogo tra Angelina e Lorella Cuccarini:

