Il 2020 sta per finire ed è tempo di classifiche: ecco quella riguardante le canzoni più ascoltate su TikTok dagli utenti del social network.

Quando un anno volge al termine arriva il momento dei bilanci ma anche quello delle classifiche. Quella che vi proponiamo in questa articolo riguarda i social network e la musica: ecco infatti la graduatoria, dal primo al decimo posto, dei brani più ascoltati nel 2020 su TikTok. Canzoni che sono spesso state utilizzate per video e qualche coreografia diventata molto celebre tra gli utenti del noto social.

Le canzoni più ascoltate su TikTok nel 2020

Al primo posto di questa classifica c’è Jason Derulo con la sua Savage Love, un brano diventato celebre proprio grazie a una coreografia molto in voga tra gli utenti di TikTok (vip compresi). Al secondo posto c’è invece Megan Thee Stallion con la sua Savage.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiktok/

Sul terzo e ultimo gradino del podio della classifica delle canzoni più ascoltate su TikTok nel 2020 c’è Drip Like Me di Kenndogg. Appena fuori dal podio troviamo invece La Roux con Bulletproof.

Al quinto posto si posizione Doja Cat con la sua Say So, scendendo in classifica troviamo Saweetie con la sua Tap In, in sesta posizione. Aly & AJ al settimo posto con Potential Breakup Song, Pop Smoke all’ottavo con Walt You Know Bout Love.

Infine, sono rispettivamente nono e decimo, in questa particolare classifica delle canzoni più ascoltati su TikTok nel 2020, Roddy Ricch e Benee ft. Gus Dapperton con The Box e con Supalonely.

TikTok: l’app più scaricata nel 2020 su iPhone

TikTok è uno dei social network di maggiore successo, basti pensare che è l’app più scaricata nel 2020 sugli iPhone. Piace soprattutto ai giovani, come dimostra il fatto che il 48% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni si sono loggati da luglio su questo social network.

