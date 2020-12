Da Mariah Carey a Elisabeth Banks: ecco tutte le star americane che stanno partecipando alla MyElf challenge, la sfida natalizia che impazza sui social.

La MyElf challenge è la sfida del momento! In questo Natale 2020, reso molto difficile dal Coronavirus e da mille altri problemi, le star non si perdono d’animo, e hanno lanciato sui social una challenge davvero simpatica a tema natalizio, rendendo protagonisti degli elfi che fanno capolino nelle loro case. Una sfida ispirata al Natale molto semplice da vincere: basta saper utilizzare un minimo Photoshop e avere un pizzico di fantasia!

Cos’è la MyElf Challenge: la sfida social per il Natale

Questa nuova challenge che ha preso piede sui social (l’hashtag #MyElf è in tendenza da giorni) prende ispirazione da Elf on the Shelf, un libro per bambini diventato un cult negli Stati Uniti. Si tratta di una storia incentrata sugli elfi che, dopo il ringraziamento, vigilano nelle case dei bambini per poter riferire a Babbo Natale tutto ciò che fanno.

Mariah Carey

Da questa semplice storia è nato un gioco attuato da tanti genitori, che inventano piccole marachelle per poi incolpare gli elfi. Un gioco che sui social è diventato virtuale e si è trasformato in una challeng molto semplice: per partecipare basta attaccarsi sulla spalla un personaggio famoso con un nome che fa rima con il proprio. Ad esempio, la regina del Natale, Mariah Carey, ha scelto di avere per elfo Jim Carrey nei panni del Grinch. Guardare per credere:

MyElf Challenge: le foto delle star

Più originale rispetto a Mariah è stata invece Reese Witherspoon, che ha scelto di avere come elfi John Travolta e Olivia Newton-John nei panni dei protagonisti di Grease (che fa rima con Reese). Quasi dissacrante è stata invece Cara Delevigne, che si è messa sul bicipite la regina Elisabetta! Ecco la foto:

La sensualissima Jennifer Lopez non poteva invece che avere un elfo altrettanto sensuale, ovvero Lenny Kravitz. Ma non accontentandosi, ha scelto anche CeeLo Green, Milo Ventimiglia e Luke Skywalker. Ma anche tra gli uomini qualcuno ha voluto partecipare. Ad esempio Tom Felton, che si è messo sulle spalle un elfo piuttosto importante: Elton John!

E mentre Sterling Brown sceglie un intero cast come elfo (quello di The Crown), Mark Ruffalo, l’Hulk della saga di Avengers, non dimentica i suoi compagni di viaggio, e si mette in spalla Iron Man, ovvero Tony Stark. Ecco la foto:

E scorrendo su Instagram è facile trovare altre foto davvero divertenti, come quella di Elisabeth Banks, che ha scelto Tom Hanks, o ancora Jennifer Garner, Sophie Turner e tanti altri ancora. Insomma, la caccia all’elfo più originale è aperta!