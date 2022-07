Su Tik Tok è sbarcato un nuovo gioco che sta rapidamente diventando sempre più famoso. Scopriamo di cosa si tratta e come si gioca.

Negli ultimi tempi, diversi utenti di TikTok si sono trovati sorpresi davanti a video in cui si facevano votazioni all’apparenza poco comprensibili.

Si tratta di un nuovo gioco che diventato virale per via del coinvolgimento da parte degli youtuber Sespo, Valerio Mazzei e Tancredi Galli che hanno pensato bene di realizzare insieme un video in cui si sono divertiti a giocare e a dare i numeri o, meglio, i voti. Ma cosa viene votato esattamente? Ecco come funziona il gioco.

Come funziona il nuovo gioco con voto di TikTok

Il gioco nasce apparentemente con l’intento di descrivere una situazione tipo in cui i giocatori devono immedesimarsi per poi dare un voto.

smartphone

Questo, dipenderà a seconda di altre caratteristiche che vengono date nel corso del gioco. La versione che sembra aver preso sempre più campo è quella che riguarda solitamente un ipotetico ragazzo o ragazza. Questi partono con un voto a caso che potrà poi aumentare o diminuire in base a determinate caratteristiche.

Per fare un esempio, un ragazzo che normalmente ha un voto da 5 può diventare un 4 o un 6 se ha dalla sua la passione per la lettura. Una ragazza, invece, può aumentare o diminuire i suoi punti in base ad altre caratteristiche. Queste vengono scelte di volta in volta e votate in base ai gusti personali dei giocatori. Si tratta, quindi, di un modo alternativo per far comprendere i propri gusti relativi alla situazione in oggetto.

Il successo di un gioco semplice ma che funziona

Questo gioco con voto di TikTok, ovviamente, può essere svolto anche con altri soggetti. Si posono ad esempio valutare una casa che può prendere o perdere punti in base a dove si trova, al numero di stanze o ad altri fattori. Ma può andare bene anche la meta di una vacanza o un qualsiasi soggetto in grado mutare il suo indice di gradimento in base a caratteristiche di volta in volta diverse.

Come spesso avviene con i giochi che nascono su TikTok, questo è diventato subito virale. E lo ha fatto coinvolgendo sempre più persone a giocare a propria volta e diventando così, almeno fino al prossimo gioco, quello con cui passare il tempo in estate.

