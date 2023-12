Threads è disponibile in Italia: ecco come funziona il social che si propone come alternativa ad X, ex Twitter.

A partire dal 14 dicembre 2023 Threads è ufficialmente sbarcato in Italia e in generale in tutta Europa riscuotendo immediatamente un discreto successo. Negli scorsi giorni gli altri social network di Meta erano stati invasi di countdown che ufficializzavano l’arrivo del nuovo social anche per gli utenti europei.

Cos’è Threads e come iscriversi

Iscriversi è molto semplice: basta scaricare l’apposita app per Ios o per Android e creare un classico account oppure collegare il proprio account Instagram. In questo secondo caso si creerà automaticamente un link al proprio Threads nel profilo di Instagram e si manterrà anche lo stesso username e foto profilo.

Si tratta di un social dedicato al microblogging, ovvero alla condivisione di testi molto brevi, come già accadeva su Twitter prima dell’avvento di Elon Musk, ma c’è anche la possibilità di caricare link, foto e video. Attualmente il limite di scrittura è di 500 caratteri per post e di 5 minuti per i video.

app social network

A breve il social aggiungerà anche la possibilità di poter comunicare con altre piattaforme del cosiddetto fediverso, ovvero altre comunità e piattaforme non legate a Meta, come per esempio il celebre Mastodon.

Come funziona Threads?

Threads si propone come alternativa ad X, ex Twitter, il social di Elon Musk. L’interfaccia è pulita e minimalista, con icone piazzate nell’apposita barra, che rimandano a funzioni come la ricerca, le varie attività e le impostazioni indicate con il classico omino.

Sul social è possibile: postare facendo clic sull’icona della matita sul quaderno, allegando anche foto, video o link, seguire altri account e menzionarli in post mentre per inviare messaggi privati si utilizza la messaggistica di Instagram), fare like, ripubblicare, commentare oppure condividere tramite messaggio dm i post degli altri utenti.

I tag funzionano in modo differente rispetto agli altri social network: invece che una singola parola, si potrà infatti categorizzare ogni post con un’intera frase, con la possibilità, assente sugli social di Meta, di utilizzare caratteri speciali. Si potrà per il momento utilizzare soltanto un tag per post.