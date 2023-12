Conoscete la storia e il significato del famoso brano Gioca Jouer di Claudio Cecchetto? La canzone è firmata da un altro nome celebre.

E’ impossibile non conoscere la canzone Gioca Jouer di Claudio Cecchetto. A distanza di 42 anni dall’uscita, continua ad essere uno dei brani più apprezzati al mondo, che riesce a far divertire insieme diverse generazioni. Vediamo il significato e la storia del singolo.

Gioca Jouer di Cecchetto: il significato e la storia del brano

Correva l’anno 1981 quando Claudio Cecchetto, poco prima di condurre il suo secondo Festival di Sanremo, riuscì a convincere Claudio Simonetti a collaborare con lui. La canzone era proprio Gioca Jouer. Il deejay veneto aveva scritto il testo, volutamente demenziale, ma aveva bisogno della musica giusta. Chi meglio dell’uomo che firmava le colonne sonore dei film horror più famosi? Da Profondo rosso e Suspiria di Dario Argento a Patrick di Richard Franklin, passando per Martin/Wampir di George Romero.

Il primo incontro tra Cecchetto e Simonetti avvenne nel 1980, durante una puntata di Disco Ring. Si accordarono sulla collaborazione e il compositore iniziò a pensare alla musica giusta. Il ritmo della tarantella era perfetto, ma doveva avere sonorità elettroniche, per cui pensò di rifarlo usando tastiere e sintetizzatori. Per la melodia principale, però, scelse il sassofono.

Così nacque Gioca Jouer, che venne registrata nel 1981, nello studio 5A di Roma. Cecchetto stava per condurre il suo secondo Festival di Sanremo e il brano diventò la colonna sonora della manifestazione musicale. Il successo fu immediato, tanto che in poco tempo oltrepassò i confini nazionali.

Gioca Jouer: un testo volutamente demenziale

Il testo di Gioca Jouer, come già sottolineato, è volutamente demenziale. Invita a compiere una serie di movimenti, motivo per cui è diventato un brano di punta di tutte le feste, sia per adulti che per bambini. La canzone non ha un vero e proprio significato. Invita semplicemente a divertirsi e a muoversi a suon di parole e musica. Di seguito, il testo:

One, two, three, four, five, six, seven, eight

Dormire, salutare autostop, starnuto, camminare, nuotare

Sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare!…

