Sempre più utenti stanno utilizzando questo trend per mostrare ai follower le proprie passioni e i propri luoghi del cuore. Ma da dove arriva la nuova tendenza social?

Risalire alle origini di una moda che si diffonde su Instagram è sempre difficile e infatti la provenienza della frase “Dove il cuore riposa e l’ansia scompare” è ignota: non si tratta né di una citazione di un personaggio famoso né tantomeno di un verso di una canzone o di una poesia. Eppure tantissimi utenti la stanno utilizzando nei loro contenuti social.

Il significato del nuovo trend

Il senso del nuovo trend corrisponde esattamente al significato della frase: attraverso queste parole si vuole esprime uno stato d’animo di tranquillità e di assenza di irrequietezza, dove il proprio cuore finalmente smette di affannarsi e l’ansia non riesce più a prendere il sopravvento.

Nella maggior parte dei casi gli utenti utilizzano l’hashtag per condividere foto e filmati di amici, partner e paesaggi, ma non mancano gli scatti in compagnia di animali domestici. Si tratta quindi di una dedica che viene fatta a qualcuno o a un luogo a cui le persone associano mentalmente calma, serenità e assenza di ansia. Tutto ciò che di regola non caratterizza la vita frenetica che si conduce specialmente nelle grandi città.

La diffusione del trend

Anche se non se ne conosce l’origine, una volta che il trend ha, in qualche modo, preso piede il risultato è sempre lo stesso: centinaia di migliaia di utenti postano storie, foto o video tutti più o meno simili con il medesimo hashtag.

È, infatti, dall’inizio del 2023 che questa moda si sta diffondendo prima su TikTok, fra gli adolescenti, e adesso soprattutto su Instagram. Molti utenti hanno preso il trend molto seriamente, postando cose anche molto personali, mentre in altri casi l’hashtag è stato utilizzato per creare dei simpatici meme. Emblematico il caso di Taffo.