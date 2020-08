Una famiglia di supereroi è la protagonista di The Umbrella Academy, serie TV che sta avendo un grande successo su Netflix: ecco le location.

Il mondo dei supereroi negli ultimi anni ha conquistato sempre di più il mondo del cinema e quello della serie Tv. Sono tante le storie raccontate negli albi fumetti che abbiamo potuto vedere sul grande e sul piccolo schermo, a partire da quelle con protagonisti i personaggi della Marvel e della DC Comics. A proposito di serie TV tratte dai fumetti sui supereroi, sta avendo grande successo The Umbrella Academy, i cui episodi sono disponibili su Netflix. Vediamo ora quali sono le location proprio di The Umbrella Academy.

The Umbrella Academy: le location della serie TV

Nonostante sia una produzione americana, The Umbrella Academy non è girata negli Stati Uniti ma in Canada: il motivo è da ricercare nei minori costi legati alla produzione che ci sono in Canada rispetto agli USA.

Ellen Page

Le riprese delle varie puntate sono effettuate tra le città di Toronto e Hamilton, anche se nella seconda stagione le riprese si svolte anche più distanti da questi centri abitati, anche se sempre nei pressi delle due città canadesi.

The Umbrella Academy: il cast della serie TV

La star di The Umbrella Academy è l’attrice Ellen Page, famosa per aver recitato in film come Inception di Christoper Nolan, ma anche per l ruolo di Shadowcat nei film sugli X-Men e, soprattutto, per il ruolo della protagonista in Juno: per questo ruolo ha ricevuto anche una nomination per il Premio Oscar per la Migliore attrice.

Nel cast di The Umbrella Academy troviamo poi anche Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Mary J. Blige, Cameron Britton, John Magaro, Adam GOdley e Colm Feore.

