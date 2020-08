Il 26 e 27 agosto 2020 si terrà un’asta, in tutto il mondo, in cui saranno messi in vendita oltre 800 oggetti di scena dei film cult della storia del cinema

Il vostro film preferito è stato Top Gun e avete sempre sognato di poter stringere tra le mani il casco di Maverick, interpretato da Tom Cruise? O il vostro sogno è quello di possedere i guantoni del film Rocky? Beh adesso tutto questo potrebbe diventare realtà, grazie ad un’asta che si terrà il prossimo 26 e 27 agosto tra Los Angeles e Londra.

Gli oggetti cult dei film in vendita

Per la prima volta, nella storia, si è deciso di mettere all’asta tutti gli oggetti dei film cult del cinema internazionale. All’evento, inoltre, potranno prendere parte le persone di tutto il mondo e sarà possibile fare anche delle offerte online.

Ideatore dell’evento, inoltre, è stato il negozio Prop Store, conosciuto soprattutto dai collezionisti, che ha deciso di mettere in vendita ben 870 pezzi originali, appartenenti a 350 film che hanno ottenuto, negli anni, un grandissimo successo.

Oltre al casco di Maverick e ai guantoni di Rocky, inoltre, gli appassionati potranno anche aggiudicarsi il costume, comprensivo di casco, di Darth Vader, apparso in Star Wars – Episodio IV. Il prezzo va dai 50 mila ai 70 mila dollari.

Per i guantoni di Rocky, invece, il prezzo è più alto e si parte da 150 mila dollari, solo 16 mila dollari, invece, per la spada di Obi-Wan-Kenobi, utilizzata da Ewan McGregor, in Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni.

Da V per vendetta a C’era una volta a Hollywood

Venticinquemila dollari, invece, la base d’asta per la maschera del celebre film V per Vendetta, mentre tra i 30mila e i 50mila i dollari che ci vogliono se siete interessati all’acquisto della navicella – alta 4 metri – Nostromo utilizzata nella pellicola Alien.

All’asta, inoltre, anche la famosa Cadillac gialla utilizzata da Leonardo Di Caprio e la Kharman Ghia Blu di Brad Pitt che sono ben visibili nella pellicola C’era una volta a Hollywood.

