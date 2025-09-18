The Social Hero: concorrenti, montepremi e anticipazioni del nuovo reality di Prime Video

The Social Hero è il nuovo reality di Amazon Prime video: scopriamo concorrenti, dinamiche, montepremi e anticipazioni.

Un nuovo reality prodotto da Banijay sta per sbarcare su Amazon Prime Video. Stiamo parlando di The Social Hero che, come suggerisce il nome, vede come concorrenti alcuni degli influencer più amati del mondo virtuale. Vediamo tutte le anticipazioni: dalle dinamiche al montepremi.

The Social Hero: i concorrenti e le dinamiche

Stando a quanto riferisce Fanpage, si chiama The Social Hero il nuovo reality di Amazon Prime Video. Il format, prodotto da Banijay, vanta un cast che promette una buona dose di trash, ‘materia’ che da quando Barbara D’Urso è stata fatta fuori dalla tv scarseggia. Ma, procediamo con ordine.

Secondo le indiscrezioni, i concorrenti saranno chiusi in una casa per una settimana circa. A differenza del GF, che è in diretta, The Social Hero è registrato, per cui i telespettatori non vedranno h24 ciò che accade. Durante il periodo di reclusione, i protagonisti dovranno mettersi alla prova con sfide di abilità, sportive o culturali. Dall’esito dipenderà la loro eliminazione. In tutto ciò, visto che tra i nomi saltati fuori spiccano ex fidanzati o ex amici, si creeranno anche dinamiche interessati tra i partecipanti.

Il cast dovrebbe essere composto da personaggi come: Federico Fashion Style, Antonella Mosetti, Francesco Chiofalo, Drusilla Gucci, Mila Suarez, Maika Randazzo, Francesco Nozzolino, Alessia Pascarella e Lino Giuliano.

The Social Hero: data d’uscita e montepremi

I concorrenti di The Social Hero sono per lo più influencer o personaggi che sui social hanno un seguito degno di nota. Ed è proprio da questo che dipenderà il loro compenso. Secondo le indiscrezioni, infatti, riceveranno da un minimo di 1000/1500 euro fino a un massimo di 9000 euro per l’ingaggio, poi circa 500 euro per ogni giorno di permanenza in casa. Inoltre, coloro che riusciranno ad arrivare al quinto giorno riceveranno un’altra somma non meglio specificata.

Per quanto riguarda il montepremi, invece, si parla di circa 10mila euro per il primo classificato e cifre più basse per la seconda e terza posizione. Il reality verrà registrato dal 15 al 22 settembre, mentre lo sbarco su Amazon Prime Video è previsto per la primavera.