The Marvels riprenderà la storia di Captain Marvel, interpretata da Brie Larson: ecco quello che si sa sul film in uscita nel 2023.

L’attesa sarà particolarmente lunga per chi attende che sul grande schermo torni Brie Larson col suo Captain Marvel. Il secondo film sull’eroina, The Marvels, arriverà in America il 17 febbraio del 2023. Le riprese sono cominiciate ad agosto 2021 e senza intoppi il film raggiungerà le sale quando annunciato. Rispetto a quanto visto nel precedente capitolo, stavolta vedremo anche nuovi personaggi interagire con la protagonista: ecco chi sono, quale sarà il cast e la trama del film che è parte della fase 4 della Marvel.

The Marvels: la trama

Sinossi ancora top secret, a un anno dall’uscita nelle sale. Ci sono due ipotesi: qualcuno pensa che la storia sarà ambientata prima del salto temporale di 5 anni, quello che ha portato ad Avengers Endgame. Per altri invece tutto si muoverà per ordine cronologico, quindi dopo il film Marvel che abbiamo già visto.

Brie Larson

The Marvels: a Tropea le scene italiane

Si sa ancora poco delle scene del film, anche se sappiamo che almeno una delle location è Tropea, la bellissima città della Calabria che ha visto muoversi i personaggi di The Marvels

The Marvels: il cast

Brie Larson riprenderà i panni di Carol Danvers, ossia Captain Marvel e si aspettano conferme per il ritorno di Samuel L Jackson nei panni di Nick Fury. Nel cast anche Ben Mendelsohn, Annette Bening, Teyonah Parris, Saagar Shaikh, Zenobia Shroff, e Mohan Kapur e Zawe Ashton, che sarà il villan.

The Marvels, I personaggi

Non solo Captain Marvel: con il personaggio di Brie Larson saranno presenti anche Kamala Kan e Monica Rambeau. La prima avrà una serie dedicata, Ms Marvel (ed è la prima eroina musulmana del MCU), la seconda è invece apparsa in WandaVision.

