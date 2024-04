Ecco quali sono le location di The King’s Man – Le origini, il film di Matthew Vaughn che è stato girato in Italia.

Anche a Hollywood apprezzano l’Italia e ogni tanto capita che qualche film americano venga girato proprio nel nostro Paese: un esempio è dato da The King’s Man – Le origini, il terzo film della saga Kingsman, nonché prequel degli altri due. Il regista è sempre Matthew Vaughn che in questa pellicola, uscita nel 2021, ha voluto esplorare le origini dell’agenzia di spionaggio della propria trilogia ambientando il film agli inizi del ‘900, allo scoppio della prima guerra mondiale. Vediamo ora quali sono le location di The King’s Man – Le origini.

The King’s Man – Le origini: le location del film

Abbiamo detto che The King’s Man è stato girato anche in Italia (nonostante la storia raccontata non sia ambientata nel nostro Paese) ma dove esattamente? A Torino e nei dintorni del capoluogo di regione del Piemonte. La scena dell’attentato all’arciduca Francesco Ferdinando è stata girata in Lungo Po Armando Diaz, in pieno centro città.

Torino

Ma diverse altre scene sono state girate anche ai Murazzi, per le vie del centro e in alcuni dei palazzi storici come la Reggia di Venaria, la Palazzina di Caccia di Stupinigi e il Castello Reale di Racconigi (che è in provincia di Cuneo). Insomma, anche se Torino o il Piemonte ufficialmente non fanno parte della storia raccontata in The King’s Man – Le origini sono comunque presenti (eccome se lo sono) all’interno del film.

The King’s Man – Le origini: il cast del film

Fra i protagonisti di The King’s Man – Le origini troviamo diverse star di Hollywood: da Ralph Fiennes a Harris Dickinson, da Daniel Bruhl a Aaron Taylor-Johnson. Nel cast del film sono poi presenti anche Rhys Ifans, Stanely Tucci, Valerie Pachner, Gemma Arteton e Djimon Hounsou.