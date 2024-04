Arriva su Netflix la serie TV Cent’anni di solitudine, tratta dal celebre romanzo di Gabriel Garcia Marquez.

Cent’anni di solitudine è il romanzo più famoso di Gabriel Garcia Marquez: un’opera che ha conquistato generazioni differenti di lettori e che ora arriva sul piccolo schermo. Netflix ha infatti messo da tempo in cantiere la serie TV Cent’anni di solitudine e ora è pronta a lanciare sulla propria piattaforma streaming. In passato diverse case di produzione avevano provato, senza successo, ad acquistare i diritti per realizzare un film tratta dal romanzo ma gli eredi di Gabriel Garcia Marquez non avevano voluto cedere i diritti per timore che un film sintetizzasse troppo la storia. Ma di fronte alla proposta di realizzare una serie TV hanno accettato. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Quando esce Cent’anni di solitudine su Netflix?

I vari episodi di Cent’anni di solitudine potranno essere visti su Netflix entro la fine del 2024 ma una data di uscita ufficiale non c’è ancora. Quel che è certo è che la serie TV arriverà nella seconda parte dell’anno.

Cent’anni di solitudine: il trailer della serie TV

In attesa di poter vedere i vari episodi, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Cent’anni di solitudine. Ecco il video:

Cent’anni di solitudine: il cast della serie TV

Il protagonista principale di Cent’anni di solitudine è Aureliano Bundìa che è interpretato da Jeronimo Baron da bambino e da Claudio Cataño da adulto. Nel cast della serie TV troviamo poi anche: Marco González (nel ruolo di Jose Arcadio Buendía), Leonardo Soto (José Arcadio), Susana Morales (Úrsula Iguarán), Ella Becerra (Petronila), Carlos Suaréz (Aureliano Iguarán) e Moreno Borja (Melquiades).

Cent’anni di solitudine: la trama della serie TV

Cent’anni di solitudine racconta la storia della famiglia Buendía, i cui componenti sono tormentati dalla pazzia, dagli impossibili e dalla guerra: tutti elementi che condizionano le vite dei Buendía costringendoli a vivere per cento nella solitudine dell’immaginaria città di Macondo, dove la storia è ambientata.