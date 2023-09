L’episodio di The Ferragnez dedicato a Sanremo conferma quella che è stata a tutti gli effetti una crisi tra Chiara Ferragni e Fedez.

Le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi in merito a una presunta crisi tra Chiara Ferragni e suo marito Fedez sembrano essere confermate dall’episodio speciale di The Ferragnez dedicato a Sanremo.

Per l’influencer, co-conduttrice dello show, partecipare alla kermesse avrebbe dovuto essere uno dei traguardi più importanti ma, com’è noto, parte della scena le è stata rubata dal marito (tra il bacio a Rosa Chemical alle polemiche dovute alle sue affermazioni sul mondo politico). Nell’episodio speciale è emerso anche cosa lei gli avrebbe detto dopo il fuoriprogramma con Rosa Chemical durante l’ultima serata della kermesse.

Fedez e Chiara Ferragni

The Ferragnez speciale Sanremo: i retroscena sulla crisi

Com’è noto, all’indomani dalla fine di Sanremo 2023, Chiara Ferragni e Fedez si sono chiusi nel massimo riserbo e per quasi un mese non sono apparsi sui social. A seguire il rapper ha affermato di aver avuto alcuni problemi con gli psicofarmaci, mentre sua moglie ha effettivamente ammesso di aver vissuto un periodo difficile nel tentativo di supportare al meglio la sua famiglia, anche mentre le sembrava che tutto potesse crollare da un momento all’altro.

“Lui da artista può fare quello che vuole, io rispetterò sempre la sua volontà, ma come compagno volevo il suo supporto. Chi doveva tranquillizzarmi, mi ha messo un po’ paura. Ero triste, arrabbiata, delusa”, si sente dire all’influencer nella puntata speciale di The Ferragnez dedicata a Sanremo. Oggi lei e Fedez continuano a mostrarsi insieme ma sono in tanti, tra i fan dei social, a credere che tra i due sia in atto una crisi. La coppia romperà ancora il silenzio in merito alla vicenda?