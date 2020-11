La quarta stagione di The Crown non è piaciuta a tutti: la serie TV avrebbe fatto infuriare la Famiglia Reale inglese.

Domenica 15 novembre sono arrivati su Netflix i tanto attesi dieci episodi della quarta stagione di The Crown, la serie TV britannica che racconta la storia della regina Elisabetta II d’Inghilterra e, di riflessa, di tutta la famiglia reale inglese. Fin dalla prima stagione la serie TV ha saputo conquistare un ampio pubblico non solo all’interno dei confini del Regno Unito ma in tutto il mondo, tanto che è uno dei prodotti originali Netflix di maggiore successo. Ma a non tutti piace, specialmente questa quarta stagione: e tra coloro che non sono proprio dei fan di The Crown, ma sarebbero furibondi per i nuovi episodi, ci sarebbero proprio i reali inglesi.

The Crown 4: la Famiglia Reale inglese è infuriata con la serie TV

In questa quarta stagione la regina Elisabetta II è spesso dipinta come una donna fredda, distaccata, impassibile anche di fronte alle lacrime di Lady Diana che le chiedeva aiuto.

Secondo quanto riportato dal Sun, noto tabloid inglese, la Famiglia Reale sarebbe infuriata per la trama. Il principe William, inoltre: “Sente che entrambi i suoi genitori vengono sfruttati e presentati in modo falso e semplicistico solo per trarne profitto. Si continua a porre l’attenzione su cose accadute in tempi molto difficili, 25 o 30 anni fa, senza pensare ai sentimenti di nessuno. Non è giusto, in particolare quando così tante delle cose raffigurate non rappresentano la verità”.

Il principe Carlo si sarebbe addirittura rifiutato di vedere The Crown, gli sarebbero bastati i giudizi sulla serie TV delle persone a lui vicine.

The Crown 4: la trama

La quarta stagione di The Crown racconterà la storia della regina Elisabetta II e della famiglia reale inglese dagli anni ’80 ai primi anni ’90. Uno dei personaggi principali sarà dunque la Lady di Ferro, Margareth Thatcher, che ha ricoperto la carica di Primo Ministro dal 1979 al 1990.

