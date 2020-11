Da Carrefour all’Esselunga: ecco quali sono le migliori app per fare la spesa comodamente da casa.

In molte città italiane è un servizio già attivo con clienti fidelizzati. Ma con lo scoppio della pandemia si è fortificato ancora di più. Stiamo parlando della spesa online, un modo rapido ma soprattutto comodo di fare acquisti dal proprio pc, o cellulare, senza dover uscire di casa. Ci sono, inoltre, diverse app che permettono di poter avere la spesa a domicilio attive già nella maggior parte delle città d’Italia.

Le app per fare la spesa online

Chi l’ha detto che lo shopping online debba riguardare solo abbigliamento e tecnologia? Nel 2020, grazie soprattutto alla pandemia, è cresciuta in modo esponenziale la diffusione dell’e-commerce. Questo secondo alcuni dati che sono stati forniti dall’Osservatorio B2c del Politecnico di Milano.

Ma scopriamo insieme quale sono le migliori app al momento per lo shop online. Tra le app più utilizzate c’è sicuramente quella di myCarrefour, che è stata ideata nel 2017. Inoltre non solo è possibile ordinare la spesa online ma anche andare a ritirarla tramite l’apposito drive in.

Un’altra app molto utilizzata è quella della Coop che si chiama proprio EasyCoop. Anche qui la modalità è pressoché la medesima anche se può essere utilizzata solo in alcune regioni d’Italia. Per l’addebito del pagamento, inoltre, si aspetta quando la spesa verrà materialmente consegnata a casa.

Spesa

Dall’Esselunga a Cortilia: le migliori app per fare la spesa

Il vostro sogno è sempre stato quello di poter fare la spesa comodamente seduti sul vostro divano senza uscire di casa? Beh ormai questo è possibile, grazie a delle app che ci semplificano la vita. Anche la catena di supermercati Esselunga ha messo a disposizione il servizio di spesa a domicilio online. Inoltre è possibile selezionare anche lo slot inerente l’orario che ci fa più comodo ricevere la spesa a casa dopodiché non ci resta che attendere.

Tra i marchi che offrono questa metodologia di servizio, inoltre, abbiamo anche Cortilia, attivo soprattutto al Nord dove è possibile soprattutto comprare frutta e verdura. Anche la Crai ha deciso di convertirsi al sistema di spesa online ed è possibile usufruire anche delle offerte presenti sul volantino.

Tra i più conosciuti, inoltre, c’è anche Glovo che offre anche il servizio di supermercato a domicilio e per i vegani è possibile ordinare tramite l’app di Cicalia dov’è c’è un’ampia scelta anche di prodotti biologici e senza glutine.