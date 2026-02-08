The 1% Club sbarca in Italia: anticipazioni, ospiti, conduttrice e data d’inizio

The 1% Club arriva in Italia, con una conduttrice che all’ultimo minuto ha sfilato il timone a un collega: scopriamo anticipazioni e ospiti.

Un nuovo quiz, molto famoso e apprezzato nel Regno Unito, sbarca in Italia. Stiamo parlando di The 1% Club, un format che unisce la cultura generale con l’intrattenimento e le risate. Vediamo chi è la conduttrice, dove va in onda, le anticipazioni e gli ospiti.

The 1% Club arriva in tv: anticipazioni, ospiti e conduttrice

Quiz di successo della BBC Studios, The 1% Club sta per arrivare in Italia. Un format particolare, che prevede la presenza di 100 concorrenti che affrontano 15 domande a difficoltà crescente. Il meccanismo è semplice: si parte dai quesiti a cui un campione di persone ha saputo rispondere, fino ad arrivare all’ultima domanda, sbagliata dal 99% degli intervistati e, di conseguenza, azzeccata dall’1%.

Ogni partecipante parte con un budget di 1000 euro e ha 30 secondi per rispondere a ogni quesito. Chi sbaglia cede il proprio montepremi al jackpot collettivo, che può essere conquistato solo da chi arriva alla domanda finale. I concorrenti, infine, potranno scegliere se dividere la somma raggiunta oppure tentare la sorte con l’1%. Chi sbaglia torna a casa solo con i 1000 euro iniziali.

Secondo le anticipazioni del settimanale Chi, in un primo momento la conduzione era stata affidata a Max Giusti. Tutto sembrava deciso, tanto che il presentatore aveva pure registrato la puntata zero, poi è cambiato tutto. Al suo posto è subentrata Michelle Hunziker e sarà lei a portare il quiz sul piccolo schermo.

Accanto alla conduttrice e ai concorrenti ci saranno anche ospiti famosi, pronti a mettersi alla prova con quesiti di logica e ragionamento.

The 1% Club: puntate e data d’inizio

The 1% Club andrà in onda in prima serata su Canale 5, per un totale di quattro puntate, ognuna delle quali vedrà come ospiti tre Vip. Al momento, non è stata ancora resa pubblica la data d’inizio, ma, stando a quanto sostiene Leggo, le registrazioni sono partite il 5 febbraio 2026. Pertanto, il debutto dovrebbe avvenire tra la primavera e l’estate.