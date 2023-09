Un forte terremoto ha devastato Marrakech e anche il campione Cristiano Ronaldo ha voluto fare la sua parte in aiuto della popolazione.

Cristiano Ronaldo è in prima linea quando si tratta di fornire il suo aiuto in situazioni drammatiche e, stando a quanto riporta Calciomercato.com, il campione avrebbe deciso di mettere a disposizione della popolazione di Marrakech il suo sontuoso Hotel Pestana di Marrakech per cercare di far fronte, almeno in parte, ai danni causati dal terremoto. Il sisma di magnitudo 6.8 ha causato oltre 2100 morti e 2400 feriti.

Cristiano Ronaldo

Terremoto in Marocco: il gesto di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha voluto compiere un gesto di grande generosità nei confronti della popolazione rimasta senza casa nella zona di Marrakech, colpita in queste ore da una serie di violente scosse sismiche. Sui social in tanti sono rimasti commossi dal gesto del campione, che però non ha diffuso in prima persona la notizia.

Come Ronaldo anche tanti altri personaggi vip hanno espresso la loro preoccupazione e la loro solidarietà nei confronti della popolazione colpita dal terremoto, e tra questi vi è anche la cantante Malika Ayane (che ha proprio origini marocchine). Al momento sulla vicenda non sono emersi ulteriori particolari, e si stima che oltre 2100 persone siano scomparse a causa del sisma.

Finora i paesi che hanno offerto aiuto al Marocco sono stati Spagna, Regno Unito, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e il governo marocchino ha fatto sapere di non aver escluso di chiedere aiuto ad altri Paesi nelle prossime ore.