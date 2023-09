Paola Turci si è confessata per la prima volta senza filtri in merito alla sua storia d’amore con la moglie, Francesca Pascale.

Paola Turci e Francesca Pascale sono state avvistate per la prima volta in atteggiamenti intimi nel 2020 e nel 2022 si sono unite civilmente con una splendida cerimonia a Montalcino. Nonostante le due abbiano sempre vissuto con riserbo la loro storia d’amore, la cantante ha rilasciato per la prima volta un’intervista al Corriere della Sera in cui ha svelato:

“Se mi mancano gli uomini? No, ma non mi mancavano nemmeno prima. Per anni sono stata da sola, loro dov’erano? Il punto è che voglio essere libera di scegliere con chi stare”, e ancora: “Molti mi chiedono se sono lesbica. Io rispondo: non lo so. A me piace lei. Non mi piacciono altre. Mi sono innamorata di una persona”.

Paola Turci

Paola Turci: la confessione sull’amore

Paola Turci sembra aver trovato la vera felicità accanto a Francesca Pascale e per la prima volta al Corriere della Sera ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto e sul loro amore. La cantante non ha mai fatto apertamente coming out ed è noto che dal 2010 al 2012 sia stata sposata con il giornalista Andrea Amato.

Paola Turci sottolineato di non volere etichette e ha confermato di essere più innamorata che mai di sua moglie. “Mia mamma ha 86 anni. Stanotte mi ha scritto un messaggio: ‘Ho pensato che potevi essere normale e invece hai scelto di essere felice’. Io le ho risposto ‘Mamma, ma io mi sento normale’. Il punto è che non è ancora normale per tutti”, ha dichiarato la cantante.