Malika Ayane è di origine marocchina e sui social ha voluto dedicare un gesto ai cittadini di Marrakech, devastata dal terremoto.

Il violento terremoto di Marrakech ha causato oltre 2100 feriti e in queste ore in tanti, tra personaggi vip e non, stanno esprimendo la loro solidarietà e il loro dolore per quanto accaduto. Tra questi vi è anche la cantante Malika Ayane che, pur essendo nata e cresciuta in Italia, non ha mai fatto segreto di essere orgogliosa delle sue origini marocchine. La cantante ha condiviso un appello-video dell’organizzazione GIM Giovani Italo-Marocchini in cui si sente dire:

“Il Marocco ha bisogno d’aiuto, e ora tocca a tutti quanti noi. In questo momento critico, stiamo unendo le nostre forze per sostenere coloro che sono stati colpiti dal devastante terremoto avvenuto la scorsa notte. Le vite di molte persone sono state colpite, le case sono state distrutte, e le comunità sono in ginocchio. Noi e tutti voi, possiamo fare la differenza!”.

Malika Ayane

Malika Ayane: il gesto social per il terremoto in Marocco

Malika Ayane ha condiviso in queste ore il video di una raccolta fondi realizzata dall’organizzazione GIM, Giovani Italo-Marocchini per il Marocco, territorio duramente colpito in queste ore da una violenta ondata di scosse sismiche. La cantante ha il padre originario del Marocco e non a caso è rimasta duramente colpita dalla tragica vicenda per il territorio che per lei rappresenta le sue origini.

In queste ore sembra che anche altri personaggi vip stiano cercando di offrire il proprio aiuto verso la popolazione marocchina: Cristiano Ronaldo ad esempio avrebbe compiuto un generoso gesto che non ha mancato di far commuovere la sua platea social. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?