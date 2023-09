Belen Rodriguez è stata paparazzata durante una passeggiata notturna con Elio Lorenzoni e un gesto di lui non è passato inosservato.

Archiviata la separazione da Stefano De Martino, Belen Rodriguez sembra aver finalmente trovato la serenità accanto all’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, con cui lei stessa ha svelato che sarebbe stata amica di lunga data.

I due sono stati paparazzati da Whoopsee durante una passeggiata notturna a Parco Sempione e i fotografi hanno immortalato l’imprenditore mentre metteva una mano nella tasca posteriore dei jeans indossati dalla showgirl. Il gesto non è sfuggito agli haters dei social che, ovviamente, non hanno mancato di criticare la nuova coppia.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni: la passeggiata notturna a Parco Sempione

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non si nascondono più e il settimanale Whoopsee in queste ore ha paparazzato i due durante una passeggiata serale ed intima a Parco Sempione. Mentre si dirigevano verso casa l’imprenditore ha infilato una mano nella tasca posteriore dei jeans della showgirl e in tanti, sui social, hanno dato prova di non aver apprezzato il suo gesto.

Fin da quando i due sono usciti allo scoperto in tanti hanno bersagliato la showgirl argentina, colpevole secondo i fan di aver fatto “chiodo scaccia chiodo” dopo la sua ennesima separazione da De Martino. Al momento Belen non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti sono curiosi di sapere se presto racconterà in tv come siano andate davvero le cose tra lei e il padre di suo figlio Santiago (con cui era tornata insieme per la seconda volta appena un anno fa).