Terme di Vinadio: il listino dei prezzi, gli orari e tutte le informazioni utili su una delle località termali più famose in Italia.

L’Italia è un Paese splendido, e tra le sue tante meraviglie propone anche tantissimi stabilimenti termali di altissimo livello. Ad esempio quelli delle Terme di Vinadio, una località della provincia di Cuneo che si trova alle pendici del comprensorio delle Alpi Marittime, non lontano dal confine con la Francia. Si tratta di terme ad alta quota, essendo collocate a circa 900 metri d’altezza nella valle Stura di Demonte. Un vero e proprio gioiello adatto per potersi immergere nella tipica e tradizionale cultura occitana. Scopriamo insieme quali sono i prezzi e tutte le informazioni utili.

Le proprietà delle acque delle Terme di Vinadio

Alimentate da diverse sorgenti, le acque di Vinadio sono classificate come medio–minerali, clorurate e calcico-litiose-sulfuree. Raggiungono una temperatura molto elevata al momento della loro fuoriuscita, e devono essere raffreddate fino a 36 gradi nelle piscine termali. Grazie alle loro qualità vengono utilizzate per la cura di affezioni otorino-laringoiatriche, delle vie respiratorie, ma anche dermatologiche, cardiovascolari e reumatiche. Insomma un vero toccasana per quasi tutti.

Donna alle terme

Per quanto riguarda i trattamenti offerti dallo stabilimento di Vinadio Terme, sono disponibili un percorso termale e una Spa-Benessere, che comprendono servizi differenti tra loro e destinati, verosimilmente a un diverso tipo di clientela. Per maggiori informazioni puoi visitare questo sito.

Terme di Vinadio: listino prezzi

Se stai pensando di regalarti un soggiorno da favola a Vinadio per poter godere delle sue terme, avrai probabilmente bisogno di avere informazioni sui costi, per poter pianificare al meglio un viaggio all’insegna del relax e che non dovrà certo nascondere brutte sorprese.

Purtroppo per realizzare il tuo sogno dovrai però pazientare ancora un po’. Le terme di Vinadio sono aperte solo nel weekend, il sabato dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 20, ma non in questo periodo. A causa di alcuni lavori di ristrutturazione, infatti, l’impianto al momento non è agibile. Le previsioni dovrebbero portare a una riapertura nel 2023, ma non sono ancora state diffuse date certe. Per ogni informazione, il sito ufficiale invita a telefonare al numero 0171959050.

Riproduzione riservata © 2022 - DG