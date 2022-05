Il termine retailing si traduce in italiano come “vendita al dettaglio” ed è un’attività di vendita di beni molto diffusa.

Il retailing è l’attività di vendita di beni al pubblico nei negozi fisici oppure su internet. Quando si parla di retailing, dunque, si intende la vendita al dettaglio di prodotti o servizi ai consumatori per uso personale o familiare. Il settore retail è uno dei più importanti dell’economia di un Paese e rappresenta il livello di benessere della nazione. Negli Stati più ricchi infatti i consumi sono elevati e dunque il retailing va per la maggiore. Si comprende dunque che questo genere di commercio fa parte della quotidianità di ognuno di noi e spesso viene data addirittura per scontata.

Origini : deriva dalla parola inglese “retrail” che indica una tipologia di sistema di vendita.

: deriva dalla parola inglese “retrail” che indica una tipologia di sistema di vendita. Quando si usa : si usa per indicare la vendita al dettaglio di svariate tipologie di merci sia in negozi fisici che online.

: si usa per indicare la vendita al dettaglio di svariate tipologie di merci sia in negozi fisici che online. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato di retailing

shopping invernale

Il termine retailing è utilizzato per indicare tutte le attività collegate alla vendita di prodotti o di servizi direttamente al consumatore. Questa parola inglese, quindi, si può tradurre in italiano con l’espressione “vendita al dettaglio”. In questi casi infatti c’è un venditore (il retailer) che offre in cambio di denaro prodotti o servizi per uso personale o familiare.

Fino a qualche tempo fa, il retailing avveniva esclusivamente in negozi fisici, ma oggi le cose sono cambiate. I negozi digitali, conosciuti come e-commerce, stanno continuando a crescere di numero e dimensioni. L’Internet retail è quindi ormai una vera e propria realtà che ha cambiato il modo di intendere il commercio al dettaglio.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere il significato di questo termine:

“Il retailing online sta diventando sempre più diffuso in tutto il mondo e spesso porta alla chiusura di negozi fisici”.

“Grazie al retailing, sono riuscito a trovare delle Nike uguali a quelle di Travis Scott e le ho pagate anche il giusto”.

“Il negozio è specializzato nel retailing di biancheria intima, accessori, calzature e cosmetici: troverai di certo il prodotto che stai cercando”.

