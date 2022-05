Tablet non si accende: cosa fare se il tablet Android non si avvia dopo un aggiornamento o una caduta.

Se il tablet non si accende, è facile entrare nel panico. Vedere lo schermo rimanere nero nonostante i nostri tentativi di riaccenderlo può diventare davvero frustrante. Certo, se il tablet non si accende dopo una caduta probabilmente sarà più facile farsene una ragione. Ma in ogni caso è sempre importante cercare di rimediare al problema rimanendo freddi e tranquilli. Non sempre infatti per rianimare il nostro dispositivo dobbiamo portarlo in assistenza. Scopriamo insieme cosa fare quindi se il tablet Android non si avvia.

Tablet non si accende: cosa fare?

Le prime operazioni da fare quando vogliamo cercare di capire il motivo per cui il nostro dispositivo non dà segni di vita sono piuttosto semplici. Ad esempio, controlliamo che non sia semplicemente scarico. Un tablet allo 0% infatti non si accenderà mai, nemmeno per un secondo. Attacchiamolo dunque alla corrente per un’oretta e poi torniamo ad accenderlo. Se non notiamo segni di vita, possiamo provare a pulire il vano USB con un pennellino o una pompetta ad aria.

Tablet

Se anche in questo caso non riceverai alcun tipo di feedback positivo, è possibile che la batteria sia danneggiata irrimediabilmente, e in questo caso risolverai il problema sostituendola. Attenzione però: c’è anche la possibilità che il problema non riguardi la batteria, ma sia da ricercare da altre parti.

Potrebbe ad esempio esserci un malfunzionamento nel tasto di accensione del tablet. Spesso capita che i tasti, con il passare del tempo, possano rovinarsi o bloccarsi per la polvere o lo sporco. Per controllare che non ci sia alcun tipo di problema, tieni premuto il tasto per qualche secondo e cerca di capire se senti una resistenza particolare. In questo caso, prova a ripulire il tutto con gli stessi pennellini che ti abbiamo consigliato. Se anche stavolta non riceverai un feedback positivo, potresti essere incappato in un problema più serio.

Tablet, non si accende lo schermo: riavvio forzato o reset

A questo punto non ci resta che tentare delle operazioni più dirompenti. Per prima cosa, proviamo con un riavvio forzato. Si tratta di un’opzione che si avvia, con Android, semplicemente premendo il tasto power per una decina di secondi, rilasciandolo e poi ripremendolo per un’altra manciata di secondi. In alternativa, è possibile tentare con la combo power più volume –, o power più home (questo metodo vale anche per gli iPad).

Ipad Tablet

Qualora anche il riavvio forzato non funzionasse, possiamo cercare di accendere il nostro tablet tramite un reset. In alcuni modelli Android meno recenti il tasto utile per resettare il dispositivo è presente di fianco al tasto di accensione o nel vano posteriore. In quelli più moderni è invece questo piccolo tastino, solitamente di colore giallo, potrebbe essere presente solo sotto il tasto di accensione. Per evitare di commettere un errore, comunque, cercalo nel libretto di istruzioni: sicuramente ci sarà una legenda dei tasti del dispositivo e potrai così andare “a colpo sicuro”.

Lo schermo del tablet rimane nero: ulteriori soluzioni

Solitamente dovrebbe bastare un reset “standard” per riuscire a rianimare il dispositivo. Qualora però non dovessi ricevere alcuna risposta positiva, sarai costretto a tentare con un Factory Reset, un ripristino del dispositivo, un’operazione che riporterà il tablet alle sue condizioni di fabbrica, cancellando tutti i dati presenti nella memoria. Si tratta di quindi di un’operazione importante, da effettuare solo come ultima spiaggia. Per farlo, dovrai entrare nel software in modalità Recovery, premendo i tasti Volume +, Power e Home, oppure Volume – e Power fino al riavvio del dispositivo. Quindi, seleziona la voce Reboot e segui la procedura.

In ogni caso, se il tablet non si accende dopo un aggiornamento, non si ricarica e non riesce nemmeno a riavviarsi tramite un reset, è possibile che il guasto sia più profondo. In questo caso ti consigliamo di rivolgerti all’assistenza per poter capire come procedere.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG