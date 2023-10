Teresa Guccini ha sottolineato via social l’importanza di donare il sangue e ha confessato di aver rischiato di morire dopo il suo parto.

Quasi un anno fa Teresa Guccini, figlia di Francesco Guccini, è diventata mamma del piccolo Pietro. Nelle ultime ore lei stessa ha confessato attraverso un post via social che, se non fosse stato per i donatori del sangue, probabilmente sarebbe morta a seguito del parto.

“Questa foto è del 15 dicembre 22 ed è il momento esatto in cui sono ritornata molto provata in ostetricia dalla terapia intensiva e ho rivisto il mio Pietro arrivato dalla neonatologia un giorno dopo la sua nascita. Ero letteralmente distrutta e tratti senza memoria. Scrivo queste righe ispirata da quanto accaduto a Fedez perché anche io senza i donatori di sangue non sarei qui a raccontare la mia storia ed è perciò doveroso ringraziarli”, ha scritto.

Teresa Guccini: l’appello per le donazioni

Nelle ultime ore Fedez ha lanciato un appello per le donazioni di sangue dopo che, nei giorni scorsi, è stato ricoverato a causa di alcune gravi emorragie interne (e lui stesso ha ammesso che proprio le trasfusioni gli avrebbero permesso di salvarsi).

Come lui anche Teresa Guccini, figlia del celebre cantautore Francesco Guccini, ha sottolineato l’importanza di donare il sangue e in tanti, sui social, sono rimasti stupiti nell’apprendere per la prima volta quanto le è accaduto a seguito della nascita di suo figlio Pietro. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso il loro calore e la loro solidarietà e sono curiosi di saperne di più.