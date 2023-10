Aurora Ramazzotti è stata paparazzata mentre faceva shopping con suo figlio Cesare e la tata ed è stata travolta dalle critiche in rete.

Lo scorso marzo Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta e nelle ultime ore, sui social, ha iniziato a circolare un video in cui la si vede passeggiare per le vie di Milano insieme al suo bambino e alla baby sitter (che l’avrebbe aiutata – stando a quanto riporta Il Messaggero – anche a spingere il passeggino e a metterlo in macchina). Secondo il Messaggero la passeggiata dei tre era dedicata allo shopping, ma sulla questione non vi sono conferme. La vicenda è comunque bastata a sollevare un vero e proprio polverone in rete, e c’è chi ha scritto:

“Già la tata! Ma possibile che uno i figli non se li può guardare da sé? Giovanissima ha bisogno di aiuto”, oppure: “La tata… Ma perché lei lavora? Che fa?”.

Aurora Ramazzotti: le critiche per la tata

I leoni da tastiera non perdono occasione per inviare critiche e frecciatine ai vip in rete e ne sa qualcosa anche Aurora Ramazzotti, che nelle ultime ore è stata protagonista di una bufera a causa del video in cui la si vede camminare per le vie di Milano con il piccolo Cesare e la tata. Sui social in tanti hanno avuto da ridire per la presenza della baby sitter insieme ai due ma, al momento, Aurora ha preferito non replicare (e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà).

La figlia di Michelle Hunziker è diventata mamma lo scorso marzo e di recente ha confessato che non le dispiacerebbe avere prima o poi anche un altro figlio.