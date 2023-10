Dopo l’annuncio d’addio a Sophie, Alessandro Basciano è stato accusato di averla tradita e la sua presunta amante ha rotto il silenzio.

Nelle ultime ore Sophie Codegoni ha colto tutti di sorpresa annunciando pubblicamente la fine della sua storia con Alessandro Basciano. Sulla questione è intervenuto poi lo stesso ex gieffino, che ha smentito le ipotesi in circolazione secondo cui l’avrebbe tradita. Adesso anche Federica Ficara, una ragazza a cui sarebbe stato attribuito proprio un flirt segreto con Basciano, ha rotto il silenzio via social per smentire la questione e ha scritto:

“Vorrei replicare a queste false insinuazioni nate in questi ultimi giorni e che mi coinvolgono spiacevolmente. (…) Ci tengo a precisare che io e Alessandro Basciano ci conosciamo solo ed esclusivamente perché io e Gianluca Costantino ci frequentiamo. Avrei preferito comunicare sui social la mia relazione in un modo e in un tempo certamente differente, ma considerato quanto sta accadendo tra Ale e Sophie mi sembrava corretto espormi. Mi spiace molto ed auguro ad entrambi di poter ritrovare presto pace e serenità”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Alessandro Basciano e il presunto tradimento

Appena 5 mesi da Alessandro Basciano e Sophie Codeogni sono diventati genitori per la prima volta ma, nelle ultime ore, i due hanno annunciato il loro addio. Entrambi non hanno parlato apertamente delle cause della rottura ma in tanti, tra i fan, hanno ipotizzato che alla base di essa possa esservi stato un tradimento. Al momento Alessandro Basciano ha smentito la questione e si è mostrato da un letto d’ospedale. Lui e Sophie torneranno a parlare apertamente della vicenda con i fan?

Al momento la piccola Celine Blue è rimasta a vivere con la madre, e in tanti sui social sono in attesa di avere altre sue notizie.