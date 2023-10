Il settimanale Chi ha condiviso le foto relative al flirt che Beatrice Luzzi avrebbe avuto in passato con un famoso divo hollywoodiano.

Beatrice Luzzi è attualmente concorrente del Grande Fratello e il settimanale di Alfonso Signorini, nelle ultime ore, ha condiviso alcune foto risalenti all’estate 2004, periodo in cui l’attrice avrebbe avuto un flirt con il celebre attore britannico Gerard Butler (che ha recitato in Tomb Raider, 300 e molti altri film).

“L’attrice ha vissuto un flirt con un supercollega: si tratta di Gerard Butler, incontrato all’Ischia Global Festa e amato all’istante (e forse per più di un istante)”, si legge sul settimanale. La vicenda verrà affrontata durante la prossima diretta dello show?

Beatrice Luzzi e Gerard Butler: il flirt

Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto risalenti al 2004 e in cui si vedono Beatrice Luzzi e Gerard Butler durante quello che sembra un soggiorno estivo. Sulla questione non è dato sapere di più e l’attrice, che è sempre stata riservata per quanto riguarda la sua vita privata, al momento non è stata interpellata in merito alla questione e in tanti si chiedono se, nella prossima diretta, Signorini affronterà l’argomento.

Nella casa del GF Beatrice Luzzi sembra aver sviluppato un’intesa speciale con Giuseppe Garibaldi, e in tanti si chiedono se il loro rapporto proseguirà anche una volta che i due avranno lasciato il reality show. Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere.