Pronti al secondo figlio o forse no. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non si trovano sulla stessa linea di pensiero sull’arrivo di un altro bebè.

Sono una delle coppie più seguite sui social e per questo la loro intervista a Gente ha suscitato grande attenzione. Parliamo di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che hanno affrontato diversi argomenti legati alla famiglia e al loro futuro: dal matrimonio all’idea del secondo figlio, non senza qualche pensiero differente…

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: matrimonio e secondo figlio

Nella loro prima vera intervista dopo essere diventati genitori, Aurora e Goffredo hanno avuto modo di soffermarsi su diversi argomenti.

In modo particolare spiccano i temi del matrimonio e quello della possibilità di avere un secondo figlio dopo la nascita di Cesare.

A livello personale, la figlia di Michelle Hunziker e Eros ha detto: “La società ti fa sentire meno mamma se hai fatto il cesareo e se non riesci ad allattare. Io invece sono dell’opinione che ogni madre dovrebbe decidere come partorire”.

Come coppia, i due stanno pensando al futuro tra matrimonio e altri bambini. Al netto della voglia della donna di avere un secondo figlio, Cerza sembra frenare e dire di “no”, almeno per il momento.

“Cesare avrà un fratellino. Prima il secondo figlio, poi ne parliamo (del matrimonio ndr). Da un lato non vorrei troppa distanza d’età tra loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Tutto dipende dal papà…”.

Parole confermate dal buon Goffredo: “Esiste una grande differenza fra il primo e il secondo figlio”, ha detto il ragazzo. Auri invece: “Non trovo questa grande differenza. Il primo figlio, invece, comporta un bel cambiamento!”. Ma sul tema Cerza ha ribadito la sua posizione: “È anche una questione di costi. Avremo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande. Con questo non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai tre ai cinque anni”.

