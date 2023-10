Botta e risposta infuocato tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi: le due si sono confrontate sul ruolo di Lucrezia a Elisa di Rivombrosa.

Jane Alexander è entrata nella casa del GF per avere un faccia a faccia con Beatrice Luzzi che, nei giorni scorsi, non ha mancato di scagliarle alcune frecciatine e ha lasciato intendere scocciata che, tra loro, non sarebbe esistita alcuna somiglianza. A seguire le due si sono fronteggiate sul dibattuto ruolo di Lucrezia Van Necker nella fiction Elisa di Rivombrosa che, secondo Beatrice, avrebbe dovuto essere assegnato a lei.

“Buonasera Beatrice come puoi immaginare non posso lasciartele passare tutte le cose brutte che hai detto. Io voglio sapere in che malo anzi malissimo modo ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa che tu sei sicura fosse tuo … Io che cosa ho fatto?”, ha esordito Jane, a cui Beatrice ha risposto: “Quando mi hanno detto che somigliavo a te ho semplicemente detto non me la nominare, quel ruolo lì per me era giusto nel momento e nel merito. Da quello che so ti hanno un po’ doppiata perché non sei proprio precisa, forse perché avevi un accento non italiano”.

Jane Alexander contro Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi e Jane Alexander hanno potuto finalmente vedersela faccia a faccia nella casa del GF e le due si sono scagliate alcune frecciatine infuocate per quanto riguarda il ruolo di Lucrezia Van Necker nella fortunata fiction Elisa di Rivombrosa.

“Hai ottenuto un ruolo che forse non meritavi visto che ti hanno doppiata, non volevo dirlo perchè non è bello dire che ti hanno dovuto doppiare”, ha affermato Beatrice. Jane Alexander allora ha deciso di sfoggiare il suo asso nella manica e ha letto una lettera della regista Cinzia Th Torrini in cui si chiarisce che, dopo i provini fatti in quel periodo, fossero rimaste tre attrici per il ruolo di Lucrezia tra cui la stessa Jane (mentre Beatrice non figurava).

“Chapeau, evidentemente mi hanno detto una cosa sbagliata”, ha replicato la Luzzi poco convinta. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?