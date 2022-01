Sono emersi alcuni dettagli sui motivi per cui la coppia, tra le più amate, ha deciso di separarsi andando ognuno per la sua strada.

Secondo il Corriere della sera sono stati molti i fattori che hanno portato Michelle e Tomaso a separarsi. La crisi, secondo la testata, era già iniziata un anno e mezzo fa e ha contribuire è stato sicuramente il lockdown. Le differenze tra i due si sono fatte sempre più nette e le cose sono degenerate fino alla decisione definitiva.

I motivi della separazione

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione da pochissimi giorni. In tanti sono dispiaciuti considerando la solidità della coppia. Il Corriere della sera sembra sapere più di qualche dettaglio e svela: “Ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi avvistato sempre più spesso a Bergamo e lei a Milano con le figlie. Alla base delle liti un diverso modo di intendere la vita (più introspettivo lui, più estroversa lei), alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni”. E ancora: “Nuovi interessi, come quello per le arti marziali, con lei vestita da karateka in una palestra in provincia di Brescia, di proprietà di un amico dell’ex marito Eros Ramazzotti”.

La coppia era dunque in crisi da diverso tempo e la prima vera avvisaglia è stata quando hanno passato le feste di Natale separati. Quello aveva destato non pochi sospetti anche nei fan che si sono cominciati a interrogare sulla coppia.

