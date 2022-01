Nessuna crisi tra Chiara e Fedez e i due per dimostrarlo si sono concessi una romantica cena da Carlo Cracco in galleria a Milano e poi il rapper regala a sua moglie un gioiello da capogiro.

Fedez, per la romantica occasione, ha regalato alla sua Chiara un bracciale a forma di pantera ricoperto di diamanti. Il valore di questo gioiello speciale è altissimo e la sua particolarità ha una storia e un significato. Sventata l’ipotesi di crisi che da qualche giorno circolava sulla coppia più famosa d’Italia.

Quanto costa e che storia ha il bracciale pantera della Ferragni

Come riporta Fan Page: “Il pezzo forte erano i gioielli, in particolare il bracciale tempestato di diamanti che sfoggiava al polso. Si tratta di un modello iconico di Cartier, in oro bianco 18 carati, con le estremità lavorate come due teste di pantere che si guardano. Il bracciale Panthère de Cartier è in vendita sul sito al prezzo di 318mila euro: il manto maculato è composto da diamanti, onice e smeraldi. La pantera è uno dei simboli della famosa gioielleria da oltre un secolo: letale ed elegante, il suo incedere misterioso era il simbolo di una femminilità moderna, libera e determinata. Probabilmente il nuovo bracciale di Chiara Ferragni è un regalo di Fedez: l’imprenditrice non lo aveva nelle foto scattate prima dell’arrivo al ristorante.” Ecco le foto:

