La modella ha svelato dettagli inediti della relazione con Valentino Rossi, da quando si sono conosciuti a quando il campione ha scoperto che fosse incinta della loro bambina.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si raccontano in un’intervista a Graham Bensinger da quando si sono incontrati per la prima volta. All’inizio tra i due la cosa non era serie perchè il Dottore aveva bisogno di tempo per metabolizzare una relazione finita.

Le dichiarazioni di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

Come riporta Fan Page, ha raccontare la loro storia inizia Francesca Sofia Novello che dichiara: “Ci siamo conosciuti al circuito di MotoGP. Ho lavorato come ombrellina per due anni e durante quel periodo, lui ha iniziato a chattare con me. Mi scriveva: “Sei bellissima“. Aveva chiuso una lunga relazione e aveva bisogno di tempo. Dopo un anno e mezzo ho detto basta. O adesso o mai più. Diceva sì, no, sì, no, sì, no. Gli ho dato l’ultima possibilità durante il rally di Monza, gli ho detto “Sono venuta per restare, altrimenti ciao.“

Dopo l’ultimatum di Francesca, Valentino Rossi si è deciso e dichiara: “Non ero pronto per qualcosa di serio. L’ho incontrata un po’ troppo presto. Le ho detto che avevo bisogno di un anno e mezzo per stare da solo, per ricaricare le batterie prima di avere un’altra storia. L’ho conosciuta dopo sei mesi, cercavo di trattenerla, ma non troppo. Ho giocato un po’. Poi è arrivato il momento in cui lei mi ha dato l’ultimatum e allora le ho detto: “Ok, sono pronto””

Il The Doctor svela la sua reazione quando ha saputo che la modella era incinta: “Mi ha detto piangendo: “Sono incinta”. È stato uno shock, ma in senso buono. All’inizio abbiamo tenuto la notizia per noi“. Poi conclude: “Ci piacerebbe avere anche un maschietto, ma non più di due figli“.

