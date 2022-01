La campionessa Federica Pellgrini ha annullato le nozze con il compagno Matteo Giunta, per un motivo ben preciso.

Federica Pellegrini ha fatto un annuncio molto importante, dichiarando che le nozze con Matteo Giunta, suo compagno ufficiale da qualche anno, al momento sono annullate.

Durante un’intervista con il settimanale Oggi, che sarà in edicola da domani, Federica Pellegrini ha parlato delle sue future nozze, previste all’inizio per il 2022 ma al momento annullate: “Abbiamo deciso che è meglio rinviare all’anno prossimo. Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022. Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia”

La storia tra la campionessa di nuoto e Matteo Giunta è nata tre anni fa, dopo anni che lui è stato esclusivamente il suo coach. Inoltre, Giunta è il cugino dell’ex fidanzato di lei, Filippo Magnini, di cui però la Pellegrini non parla volentieri: “Filippo Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare”

Questa sera, su Sky Uno, Federica Pellegrini tornerà come giudice di Italia’s Got Talent e presto sarà protagonista del documentario Underwater, disponibile su Amazon Prime Video.

