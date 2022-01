L’attrice Matilde Gioli ha annunciato di sentirsi pronta per diventare mamma e va a convivere con il suo compagno.

Oltre al grande successo della serie Doc, che la vede tra i protagonisti, Matilde Gioli ha tanto altro per cui festeggiare, come la convivenza con il compagno Alessandro Marcucci.

In un’intervista a Nuovo Tv, Matilde Gioli ha fatto un annuncio molto importante, che segna un grande cambiamento nella sua vita privata con Alessandro Marcucci: “Ho deciso di trasferirmi nella Capitale per vivere con lui. Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli”

Insomma, la Gioli è pronta per dare una svolta alla sua vita. L’amore con Alessandro Marcucci è sbocciato appassionatamente e i due sono pronti a una convivenza. Il loro rapporto nasce in un maneggio di Roma, dove l’attrice si era recata per svagarsi, durante le riprese di Doc – Nelle tue mani.

“Stavo girando Doc a Roma. Un sabato mattina ho digitato su Google: “Passeggiate a cavallo Roma” e ho trovato il numero di telefono di Alessandro. Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”

