Tra le tendenze moda il blazer più trendy della bella stagione si indossa bianco: ecco i look inspo delle celeb.

Leggero, delicato, dalle vibes spensierate: il blazer bianco può rivelarsi un prezioso must have del guardaroba primavera/estate 2023. A testimoniarlo non sono solo le tante campagne moda in cui lo vediamo apparire ma anche i look realizzati da star e celebrity che lo scelgono per dress code eleganti e casual, mostrandone tutta la versatilità. Più che il nero quindi, tra i colori basic della stagione le tendenze ci invitano a riscoprire come valorizzare la nuance bianca, che avvolge così i tanti modelli di blazer da indossare dagli eventi speciali alle cerimonie, dagli office look a quelli serali. Tante le sfumature di bianco su cui possiamo puntare, come bianco gesso, panna o bianco latte.

Tendenze moda 2023: il blazer bianco è il must have versatile del guardaroba primaverile

Doppiopetto o mono poco importa, allo scaldarsi delle temperature, il blazer bianco si fa subito amare per il candore che è capace di donare ad ogni look. Se con il nero firma immediatamente un look glam e da sera, diversamente la sua anima casual vibra immediatamente su un paio di jeans, lasciandoci immediatamente la libertà di giocare con accostamenti multicolor o minimal.

Sì perché se questa nuance ha catturato l’attenzione è per l’esplosione del dress code minimal, secondo cui basta una t-shirt, un blazer e un pantalone cargo o in denim, se non un total look in bianco capace di evocare tutta la carica evergreen di questa nuance secondo Max Mara, per giocare a mixare le tendenze più cool della stagione.

Massima liberà nella scelta dei modelli: avvitati, daddy, con collo reverse, lunghi, crop, svasati in lino, focus della collezione Cucinelli, per chi già sogna l’estate e al primo weekend dal sapore estivo sa già come desidera presenziare al lounge cocktail che inaugura la stagione degli aperitivi al tramonto.

Blazer bianco, come abbinarlo: I look inspo di Kate Middleton, Zendaya, Kirsten Stewart

Le royal lady sono amanti dell’eleganza chic del blazer bianco, capo del cuore per Kate Middleton. La Duchessa non ha mai nascosto il profondo amore che prova per la nuance bianca, sia in occasioni formali che informali: nella collezione dei suoi look troviamo sia abbinamenti total white, sia spezzati, dove il blazer bianco si indossa con un pantalone nero a sigaretta ed un paio di décolléte. Un inspo look da ufficio che possiamo variare anche in modalità comfy con un paio di sneakers.

– Non molto tempo fa vi avevamo parlato della tendenza avvistata in passerella che tramutava il blazer in un top da indossare dentro i pantaloni e se invece lo scegliessimo già crop? La proposta arriva da Zendaya che un’elegante gonna a tubino riesce a trasformare il blazer crop bianco in un capo di estrema eleganza. Un must have versatile che può essere facilmente sdrammatizzato e indossato per creare altrettanti look.

– L’altra proposta glam arriva da Kirsten Stewart che in occasione del Met Gala ha scelto un raffinato look mannequin, dove non è passata inosservato il blazer bianco con collo reverse in nero. Un modello eccentrico, effervescente, perfetto per gli eventi e le cerimonie che ci attendono e che possiamo addolcire anche con una mini gonna plissé.

