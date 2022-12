Top e maglie a corsetto si confermano tendenze anche nella stagione invernale e la strategia a prova di freddo è indossarle con il body

La stagione estiva 2022 ha introdotto nel nostro guardaroba top e maglie a mò di corsetto, trasformando questo accessorio sensuale e classico della lingerie femminile in un capo prêt-à-porter da indossare come un qualsiasi must have. Complice la febbre del successo della serie in costume Netflix Bridgerton che ha riscoperto tendenze dal guardaroba vittoriano, il corsetto o bustier sta vivendo indiscutibilmente una nuova stagione nell’estetica e nello shapewear. E lo ritroviamo anche quest’inverno, senza temere il freddo: basta puntare sul giusto mix and match.

Tendenze inverno 2022-2023: il corsetto in passerella, come lo abbinano gli stilisti

Corto come un top, lungo ai fianchi come un bustier, senza o con intrecci, agli stilisti l’attitudine sexy che dona il bustier accanto a qualsiasi capo piace e non poco. Un escamotage che permette anche ai capi invernali di giocare molto di più con le silhouette e meno su linee over, prospettiva che più di tutto hanno sposato le passerelle invernali di Dolce e Gabbana e Versace.

Spalline pronunciate, corsetto integrato al mini dress, i due stilisti strizzano l’occhio ad un’immagine vintage dal sapore anni ’80 che ci porta nel periodo in cui Madonna fece del bustier, con la complicità di Jean Paul Gaultier, un capo da mostrare con audacia e senza pudore. Versace punta invece su un corsetto a dimensione city, da indossare con un body e un coat modello over blazer.

La strategia quindi per indossare il bustier senza aver timore del freddo ci è suggerita proprio dagli stilisti: abbinare il corsetto o bustier a body, maglie sottilissime ma anche a camicie come propone Elisabetta Franchi, scrive una nuova sensualità invernale che si trasforma in una seconda pelle, enfatizzando le forme.

I look inspo per valorizzare il bustier d’inverno: maglie, cardigan, blazer, giacche

Nessuna più di Kim Kardashian – che con la sua linea shapewear Skims di intimo e loungewear – sa come valorizzare ed indossare al meglio un bustier: l’imprenditrice lo sfoggia secondo i trend del moment che quest’anno prediligono le maglie velate semi trasparenti, abbastanza sottili da poter essere valorizzate con un top o un corsetto, in un look casual o elegante all’occorrenza.

Tra i mix and match più amati di stagione la coppia blazer+bustier fa faville, perfetta come salva look a prova di party o di uscita serale last minute, da poter variare anche con un cardigan lungo o una giacca di pelle.

Anche maglie mezzocollo o termiche sottili possono essere un capo anti freddo che ci permette di stare al caldo e non rinunciare ad un tocco sexy, completando il look con una minigonna e un paio di stivali cuissardes.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG