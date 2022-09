Una borsa verde è il colpo d’occhio del look autunnale di quest’anno: è must have tra le tendenze accessori

Colore della speranza, colore rilassante, colore che a dirla tutta nella sua sfumatura più intensa e vivace Bottega Veneta ci ha fatto profondamente amare per tutta l’estate. Così come accade con il fucsia anche il verde brillante ci racconta di un autunno/inverno che vuole svelare il suo lato più allegro e spensierato. I colori basic restano ma chiamano a sé nuance che firmino un colpo d’occhio su ogni look, un effetto che possiamo ottenere con un accessorio già amatissimo tra le tendenze: la borsa verde.

Se avete sempre creduto di non sapere da dove cominciare nell’abbinare un colore apparentemente poco versatile, resterete sorpresi da quanto questa nuance possa illuminare e valorizzare un look dal design e dal colore minimal.

Tendenze accessori autunno 2023: la borsa verde, i modelli

Grande, midi o pochette, che ormai si indossano come city bag prêt-à-porter dove racchiudere l’essenziale per lasciare tutto il resto in uno zaino o in una maxi tote, i modelli tra cui scegliere sono tanti e diversi, al punto che forse potrebbe non bastarci una sola borsa verde.

– La regina indiscussa anche in questo autunno è la mini Jodie in pelle con dettaglio annodato, gioia di tante influencer. Perché piace così tanto? Piccola e capiente, basta questo per farne molto più di una borsa da sera. Anche Gucci si lascia tentare e conquistare dal verde, che colora due classici come la Bamboo 1947 e la Jackie 1961, modelli preziosi da riservare esclusivamente per accedere un look da sera.

– Disimpegnate e dalla media dimensioni sono i due modelli proposti da The Row e The Attico che guardano ad un verde pratico, strategico, pensato per un abbigliamento street. Rispettivamente una shopper con manici ad anello in pelle e una bucket bag, perfette per chi ama scegliere la prima borsa da mettere al volo e buttarci dentro tutto il suo caos da mattina a sera.

Come abbinare la borsa verde: a contrasto o ton sur ton

Se vi state chiedendo come abbinare la borsa verde senza sbagliare un colpo, sappiate che le strade sono due e da star e influencer possiamo rubare ispirazioni. Una delle strade percorribili è sicuramente quella di mixare nuance a contrasto o quasi: il look di Valentina Ferragni che indossa pantaloni verdi ottenendo un effetto ton sur ton, corsetto rosa e una bag verde smeraldo ci offre un esempio di come possiamo sperimentare combinazioni di colore sempre nuove.

– Tendenza consolidata e dal sapore Y2K è scegliere un look minimal come total look denim o jeans+canotta bianca o nera e scegliere una borsa verde che diventi così protagonista del look: meglio ancora se un modello pochette così da dare al nostro street look una stoccata inaspettatamente elegante.

