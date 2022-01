Valentino ha sempre fatto rima con rosso, ma quest’anno la maison celebra tra le tendenze moda la magia del rosa e delle sue molteplici sfumature.

Calma, tenerezza, romanticismo, il rosa è questo è molto di più ed è il colore che nelle tendenze moda degli ultimi anni è stato riscoperto, riproposto nelle sue molteplici sfumature, ricordandoci quanto la sua bellezza possa essere espressa in tantissime gradazioni: corallo, shocking, fucsia, ormai perfetto complementare anche con il rosso, con cui possiamo ormai abbinarlo senza alcun timore, e le passerelle ce ne hanno dato grande prova. Tra i marchi d’alta moda che celebrano la magia del rosa, Valentino è in prima linea.

Tendenze moda 2022: dal rosso al rosa Valentino, nuance di vitalità ed emancipazione

Un tempo al marchio Valentino generalmente si accostavano colori basic come nero e bianco, che dominano da sempre e per sempre il suo nome, ma anche il rosso. Quante volte avrete sentito parlare del rosso Valentino? Quest’anno invece potremo anche dire rosa Valentino, che in ogni caso andrà ad accogliere le molteplici sfumature con cui Valentino, proprio nella sua ultima Haute Couture, ha voluto raccontare questo colore.

Il rosa da sempre ha rappresentato quel colore destinato alle ragazze, identificativo del femminile da contrapporre al blu maschile, una dicotomia ormai bella che superata: basti pensare a come il rosa shocking ad esempio sia un colore amato anche dai ragazzi: il cantante San Giovanni ne ha fatto un suo colore distintivo infatti. Il rosa quindi oggi racconta di una nuova femminilità, che è quella a cui ci invita Valentino: un empowerment femminile che unisce forza e delicatezza, e che si riconosce nelle tante e variegate sfumature del rosa, non in quella sola ed unica chiara che la contrapponeva al maschile. Pronte allora a riscoprire la bellezza dei rosa in questa stagione?

Rosa indiano, bubblegum, fucsia, rosa messicano: come si indossa la nuance più delicata di sempre

Come possiamo indossare il rosa? A giudicare dai look inspo di Valentino potremmo dire sempre: osate anche a scegliere questo colore per abiti da cerimonia, anche se in questo caso sempre meglio come in occasione di un matrimonio, puntare sulle sfumature più delicate del rosa, non solo il corallo che in vista dell’estate resta una delle nuance più calde di stagione, ma anche il rosa indiano può essere un’alternativa convincente, per un look più deciso.

Per abbinarlo soprattutto quando si tratta di maglioni, top, pantaloni, scarpe e borse, in realtà è più semplice di quanto si pensi. Il rosa si sposa magnificamente con il rosso, un look inspo tornato in auge da un po’ di anni, ma anche con il grigio, altro colore trendy di questa stagione invernale 2022, ma anche con colori basic come nero e bianco. E per chi cerca il colpo d’occhio, sappiate che Valentino l’ha affiancato anche all’arancio: l’effetto è decisamente vitaminico!

