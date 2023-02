L’army style spicca tra le tendenze dell’inverno 2023: giacche e bomber dominano la scena, dalla passerella al nostro guardaroba

Un retaggio Y2K c’è anche nell’army style: la texuture verde militare torna a spiccare tra le tendenze di stagione, non solo nei colori e nella fantasia ma anche declinata in giacche e bomber che si indossano in chiave puramente sportiva e street o in chiave chic, sono infatti i capispalla ad essere entrati nella lista dei must have da avere assolutamente. E complici ancora i saldi gli ultimi sgoccioli, se ancora non avete provveduto al bomber crop nella versione piumino o giacca o state pensando ad un trend da sfoggiare anche in primavera, vale la pena affrettarsi e includere una giacca verde militare tra le vostre priorità fashion.

Tendenze inverno 2023: da Prada a Givenchy, la nuova identità street chic della giacca militare

Funzionale, mimetico, sportivo, così lo stile militare arriva dalle origini ad oggi: se d’estate cattura soprattutto nella sua versione mimetica, d’inverno si gioca a destrutturare le sue sfumature, passando dal verde militare più scuro al cioccolata, virando verso il khaki o il fango. Questa la palette che è stata avvistata sulle passerella d’alta moda, a cominciare da Prada che viaggiando su vestibilità over propone in versione army il chiodo in pelle che si fa anche un po’ blazer.

– Gli abbinamenti military chic tendono a giocare soprattutto mixando le texture, accade in casa Prada ma anche da Givenchy, che mescola verde militare bottiglia a accessori in nuance cioccolata ripescando la tendenza mimetica. Protagonista assoluto il bomber, lucido e chic con dettagli in velluto in gioco di contrasti tra nuance e tessuti.

Come abbinare la giacca verde militare: jeans, pantaloni, minigonne, nuance e mix and match

Giocosità: sembra questa essere la chiave suggerita dalle passerelle e dalle campagne moda per indossare la giacca militare, giocando nell’accostamento di tessuti diversi, dai capi in pelle alla maglieria, per creare un outfit mimetico dallo stile sempre differente: sportivo, chic, street e persino elegante, siamo noi a scegliere quale direzione dare al nostro look.

Direste mai che un total look in verde militare può essere anche bon ton? Max Mara propone il suo iconico peacoat lungo proprio in questa nuance e vi accosta un golfino camicia e una minigonna a pieghe con applicazioni in pendant minimal e preziose, che donano all’outfit in una sorprendente luminosità. Max and Co. invece sorprende con una gonna lunga verde militare mimetica effetto patchwork, un paio di texani e una camicetta, addolcendo così in chiave elegante la resa di questa texture.

Un connubio sul quale poter sempre contare invece è la coppia jeans+verde militare, qualsiasi sia la gradazione su cui puntare. Se volete equilibrare le nuance e non avere contrasti eccessivi, il consiglio è di accostare lavaggi denim scuri a colori militari scuri e lavaggi chiari a quelli più delicati e pastello.

