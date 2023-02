La moda dell’estate che verrà punta tutto sugli accessori: eccentrici, maxi e vistosi, sono le tendenze individuate in passerella

Se a qualcuno non fosse chiaro quanto un accessorio possa fare la differenza nel delineare lo stile di un look, state pur certi che dalle tendenze della prossima primavera/estate 2023 avremo da imparare. A darcene un assaggio sono state le passerelle della nuova stagione, dove la piattaforma Tagwalk in base alle ricerche di look e accessori degli utenti ha individuato cosa desidereremo indossare e cosa naturalmente detterà tendenza in materia di scarpe, bijoux e cappelli. Partiamo quindi già da un sine qua non: senza accessori, nella bella stagione che verrà, non si andrà da alcuna parte, qualunque sia lo stile o il look su cui decideremo di puntare.

Tendenze accessori primavera/estate 2023: la rivincita della mini bag, da indossare e sfoggiare come un gioiello

Sulle passerelle della primavera/estate 2023 a richiedere di essere guardata ma anche riconsiderata è la mini bag da portare a mano. Certo, non sarà forse capiente e pratica come una tote – protagonista dello scorso anno dalla spiaggia alla città – ma per il tempo libero e un’occasione serale si presenta irresistibile, da portare come se fosse un gioiello tra le mani e al polso.

Nella nuova collezione Miu Miu modelli iconici si trasformano in piccole handbag, come la classica rettangolare borsa da ufficio o ancora la tracolla rettangolare che si porta rigorosamente a mano piegando la tracolla, come fosse una pochette.

Chi ama le boho vibes vedrà la borsa a rete diventare estremamente elegante e impreziosirsi di frange nella handbag secondo Hérmes: anche in questo caso la tracolla viene rimpicciolito e piegata per essere portata a mano e non più come una crossbody. Modelli eccentrici, preziosi, decorati ma anche essenziali come la mini hobo bag di Genny, basic, minimal e versatile.

Accessori in formato XXL: dalle scarpe scultoree ai cappelli imponenti, dal casual al sofisticato

Non vi diremo di abbandonare le vostre sneakers, pratiche d’inverno quanto d’estate, ma qualsiasi modello sia il vostro best necessita di essere slanciato, prorompente, pronto a farvi sentire decise, determinate qualsiasi saranno i vostri piani per l’estate. Per le cerimonie ed eventi che verranno dite sì allo stiletto a punta che ha sfilato sulla passerella di Valentino, sexy ed elegante.

Vibes nostalgiche strizzando l’occhio agli anni 2000, invece in casa Versace, dove le altezze sono da vertigine: la scarpa e il sandalo, dalla zeppa al plateau passando per il tacco maxi, è esagerata, altissima, proiettata a dominare la scena. Sono quel modello che non ci farà mai passare inosservate. Una metamorfosi che Versace rivisita in tutti i modelli iconici, dalle Mary Jane al mocassino.

Anche il cappello rivive una nuova stagione, candidandosi come il must have indiscusso della calda stagione che verrà. Più sarà grande, che si tratti di un fedora, borsalino, cow boy e più sarà chic, per ritrovare la sua antica vocazione di accessorio misterioso e avventuroso nel guardaroba femminile: i suggerimenti più trendy hanno sfilato sulle passerelle di Max Mara e Burberry.

