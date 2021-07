Curiosi di conoscere le regole da seguire per i partecipanti di Temptation Island? Ecco i segreti che ha svelato l’autrice Raffaella Mennoia.

Temptation Island è senza dubbio uno dei programmi più attesi e seguiti della stagione televisiva estiva. Il docu-reality delle coppie in onda in prima serata su Canale 5, ogni anno fa incetta di ascolti ed ogni anno i suoi protagonisti sono fra i più ricercati dal popolo della rete ma attenzione, perché proprio con i social e con i cellulari, questi debbono starne alla larga (almeno per un pò). Vi raccontiamo tutto quello che è stato svelato da una delle autrici del programma.

Le regole per i partecipanti di Temptation Island (prima, durante e dopo)

E’ stata proprio Raffaella Mennoia, la nota autrice di programmi di successo targati Mediaset, a raccontare dei contratti e delle regole che firmano i protagonisti scelti per partecipare a Temptation Island. Il braccio destro di Maria De Filippi ha infatti rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, parlando proprio delle clausole di riservatezza che tutti i partecipanti devono rispettare, prima, durante e dopo, la messa in onda del reality.

“Le coppie scelte? Non devono dire che sono state prese, anche se il problema grosso è il dopo programma. Il regolamento che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi.”

Ma le regole da seguire per i protagonisti di Temptation Island sono molte di più: “Due giorni prima di entrare nel villaggio” – ha sempre raccontato la Mennoia – “Sequestriamo loro i cellulari che vengono resi soltanto in aeroporto, quando si torna a casa. Non possono avere contatti con l’esterno e nemmeno con i cameraman”.

Temptation Island: il ruolo di Maria De Filippi

Raffaella Mennoia ha anche raccontato il ruolo e la presenza di Maria De Filippi (produttrice del programma) durante le registrazioni di Temptation Island: “Maria c’è sempre, viene in Sardegna qualche giorno anche lei per lo sbarco e non ci lascia mai soli. Siamo in contatto spessissimo e i falò li ascolta in diretta”.

fonte foto: https://www.instagram.com/raffaellamennoia/