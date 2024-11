La single di Temptation Island, Sofia, tenta di smascherare Alfred smentendo le sue dichiarazioni, ma qualcosa va storto.

La vicenda tra Socia Costantini e Alfred Ekhator continua a far discutere, con smentite e dichiarazioni social che infiammano il web.

Sofia, ex tentatrice, ha deciso nelle ultime ore di rispondere alle accuse mosse da Alfred , suo ex compagno di viaggio nel reality show di Canale 5. Dopo aver rivelato sui social che Alfred l’aveva accusata di aver mentito riguardo a un viaggio a New York, Sofia ha scelto di intervenire per chiarire la situazione. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Temptation Island: l’accusa di Alfred

In un confronto televisivo a Uomini e Donne, Alfred aveva rivelato che i biglietti per New York, che Sofia sosteneva di aver acquistato, non erano mai stati effettivamente saldati.

Per rafforzare la sua versione, aveva mostrato che il nome sui biglietti non corrispondeva al suo. In tal modo aveva lasciato intendere che Sofia avesse mentito sulla loro relazione e i viaggi previsti.

Sofia, infastidita dalle parole di Alfred, ha deciso di rispondere pubblicamente, accusandolo di voler continuare a parlare di lei solo per visibilità.

Un dettaglio che fa sorgere dubbi sulla versione di Sofia

Dopo aver postato uno screenshot dei tanto discussi biglietti per New York, Sofia ha cercato di smontare le accuse di Alfred, pubblicando i documenti come prova della sua buona fede.

Tuttavia, un dettaglio non sfuggito ai fan potrebbe compromettere la sua versione dei fatti. La data dei biglietti, infatti, risulta essere l’11 novembre 2024, un giorno prima della pubblicazione dello screenshot, il che fa sorgere il sospetto che i biglietti siano stati acquistati recentemente, piuttosto che durante la sua relazione con Alfred, come dichiarato inizialmente.

Il web si è scatenato, con alcuni utenti che hanno sottolineato questa discrepanza, mettendo in dubbio la versione di Sofia.

In particolare, una follower della nota esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto notare l’errore nella data, insinuando che Sofia avrebbe potuto acquistare i biglietti in un secondo momento per provare la veridicità della sua storia. Quale sarà la verità? Non ci resta che attendere per scoprire i nuovi colpi di scena sulla vicenda.