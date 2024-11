Emma si ferma: “Non ce la faccio”

La cantante Emma Marrone dice stop e si ferma per riposare. L’artista lo ha comunicato affermando di non riuscire a partecipare neppure a Sanremo.

La vita di una cantante di successo come Emma Marrone è sicuramente frenetica. E anche nel pieno del successo, certe volte, occorre fermarsi. Intervistata dal Corriere della Sera, l’artista ha spiegato di avere ancora due tappe del tour in programma ma anche di aver deciso, successivamente, di volersi fermare. Nel corso dell’intervista, poi, non sono mancati passaggi forti come il momento tragico vissuto con la perdita del padre e la rinascita.

Emma Marrone e il momento più duro

Spiegando come siano stati gli ultimi anni a livello personale e professionale, Emma Marrone ha raccontato di aver avuto il down con la perdita del padre ma anche di aver compreso come andare avanti.

Emma Marrone

In questo senso, l’artista ha parlato del click avuto che le ha permesso di ricominciare: “La perdita di mio papà (nel 2022, aveva 66 anni ndr) è stato il momento più difficile da affrontare. Il clic per ripartire è arrivato quando ero in studio ed è nata ‘Mezzo mondo’. Ho capito che volevo riprendere la mia strada”.

E ancora: “Per me Souvenir è stato un disco di reset non solo perché stavo attraversando un trauma familiare e personale ma anche perché è cambiata la musica Dopo l’uscita del disco sono partita subito col tour nei club: non ero in grado fisicamente e psicologicamente di affrontare dei posti grandi. Ero troppo distrutta, disturbata, incazzata… È stato un periodo tragico della mia vita, e avevo il bisogno di ritrovare il contatto con la musica e con la gente. È stata una scelta personale, non una scelta di mercato”.

La pausa e il no a Sanremo

Al netto dei due prossimi impegni in tour nel mese di novembre a Roma e poi Bari, Emma ha spiegato di volersi poi fermare: “Mi fermo. Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi”.

Neppure l’eventuale chiamata di Carlo Conti per Sanremo 2025 le farebbe cambiare idea: “Non ce la faccio proprio. Ho bisogno di un momento per me”.