Fabrizio Corona riunisce la famiglia (c’è anche Nina Moric) e rivela il nome del bebè in arrivo: l’annuncio inaspettato.

Fabrizio Corona, noto per la sua vita turbolenta e le sue vicende mediatiche, ha condiviso un momento di serenità sui social. A poco più di un mese dalla nascita del suo secondogenito, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia dell’ex moglie Nina Moric, del figlio Carlos e della fidanzata Sara Barbieri, incinta del loro bambino.

Un momento di serenità per Fabrizio Corona e la sua famiglia

La foto pubblicata da Fabrizio Corona su Instagram ha raccolto subito migliaia di likes dai suoi follower, non solo per l’immagine in sé, ma anche per il messaggio che trasmette.

“Ecco la mia splendida famiglia. Tutto ciò che davvero ho saputo creare. So bene che non e’ facile vivere con me, di fianco a me, non e’ facile nemmeno per me, credetemi. Eppure attraversando mille tempeste, pianti, gioie e anche tragedie, siamo arrivati fino qui” scrive Corona.

Fabrizio Corona annuncia il nome del bebè in arrivo

Nel post pubblicato, Corona ha rivelato il nome del figlio in arrivo. “Adesso aspettiamo T. , al quale daremo solo amore, cercando di migliorare, ogni giorno: errore su errore. La perfezione non esiste, ma vi prego di non chiamarla famiglia allargata: l’amore non si allarga come un maglione” scrive l’ex re dei paparazzi.

Il post è stato modificato dallo stesso Corona che ha nascosto in nome del bebè. Infatti, nella versione precedente aveva annunciato il nome per intero: Thiago.

Al momento non è noto il motivo per cui, dopo aver scritto il nome per esteso, abbia deciso di modificare il post. Ma di certo ormai manca poco per l’annuncio della nascita e la conferma del nome del secondo figlio.