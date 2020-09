Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, Temptation Island 8 non inizierà mercoledì 9 settembre: per la nuova edizione del programma bisognerà aspettare.

I fan di Temptation Island avevano già cerchiato con il pennarello rosso sui propri calendari la data di mercoledì 9 settembre, quella della messa in onda su Canale 5 della prima puntata dell’ottava edizione con protagonisti concorrenti non vip. Stando a quanto riportato dal portale davidemaggio.it, per vedere la prima puntata della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi bisognerà però aspettare almeno una settimana in più: i produttori del programma e i vertici di Canale 5 avrebbero infatti deciso di far slittare l’inizio di Temptation Island 5.

Temptation Island 8, quando inizia? La prima puntata può essere rinviata

Ma per quale motivo la messa in onda di Temptation Island 8 sarebbe stata rinviata? Stando a quanto spiegato sempre su davidemaggio.it, il motivo sarebbe lo scoppio di una coppia appena iniziato il programma. Lei avrebbe infatti scoperto immediatamente un tradimento da parte del compagno e per questo avrebbe chiesto subito un falò di confronto.

Un inizio del tutto inatteso che avrebbe avuto delle ripercussioni sul proseguimento del programma e sul lavoro di montaggio: per questo motivo autori e produttori, in accordo con Mediaset, avrebbero deciso di rinviare la messa in onda della prima puntata.

Alessia Marcuzzi

Temptation Island 8: i concorrenti

I protagonisti dell’ottava edizione di Tempatation Island, condotta da Alessia Marcuzzi, sono tutti nip. La prima coppia è composta da Antonio e Nadia: 32 anni lui, 22 lei. Ci sono poi Carlotta e Nello, fidanzati da sei anni e (soprattutto lei) decisi di dare una svolta alla loro relazione: magari con un matrimonio.

Anche Anna e Gennaro stanno insieme da 6 anni, nonostante qualche tira e molla e qualche momento di difficoltà che ora hanno (forse) superato. Alberto e Speranza sono invece fidanzati da ben 16 anni. La quinta coppia è composta da Sofia e Amedeo, anche loro sono fidanzato da molto tempo, ben 11 anni. Vivono in due paesi diversi della provincia di Perugia e Sofia vorrebbe quantomeno iniziare una convivenza con il proprio amato.

L’ultima coppia è composta invece da Serena e Davide, fidanzati da meno di 3 anni.

