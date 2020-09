La classifica delle donne più pagate del 2020 secondo Forbes: ecco chi sono le venti star che hanno guadagnato di più in questo anno ricco di avvenimenti strani e imprevedibili.

Sono belle, brave, talentuose e… incredibilmente ricche! Come ogni anno, Forbes ha pubblicato la classifica delle 100 star più pagate al mondo nel 2020. Non si tratta della graduatoria sul patrimonio, ma di quella relativa agli incassi. Una classifica in cui sono presenti solo 20 donne. Poche, a dirla tutta, ma piene di talento e intraprendenza, oltre che capaci di dare del filo da torcere a livello di emolumenti anche ai propri colleghi maschi! Attrici, cantanti, imprenditrici, sportive: ce n’è davvero per tutti i gusti. Ecco le 20 donne più pagate di questo folle 2020.

La classifica completa delle donne più pagate del 2020

Al 20esimo posto, in fondo a questa particolare classifica, troviamo Angelina Jolie con 35,5 milioni di dollari. Davanti a lei, al 19esimo posto, Serena Williams. Il tennis è uno degli sport che ha subito più danni, con uno stop forzato che di fatto è durato da febbraio ad agosto. Per sua fortuna, Serena è molto più di una semplice tennista. Ormai è un’imprenditrice affermata, e anche in questo difficile 2020 è riuscita a incassare ben 36 milioni di dollari.

Serena Williams

Saliamo di un gradino e al 18esimo posto troviamo l’immancabile Oprah Winfrey, che ha incassato 37 milioni di dollari. E tornando invece al tennis, al 17esimo spunta Naomi Osaka. La giovane atleta giapponese è la sportiva più pagata al mondo in questo anno. Grazie anche a una serie di partnership vantaggiose, pur giocando poco è riuscita a racimolare un guadagno di 37,4 milioni di dollari. Il mondo della musica debutta invece al 16esimo posto con una delle regine del pop, Lady Gaga, che quest’anno può vantare anche il successo del suo ultimo album Chromatica, trascinato da canzoni come Rain On Me, oltre a un incasso di 38 milioni di dollari:

E incredibile ma vero, fa meglio di lei Katy Perry, che pure da anni ormai fatica a imporsi nelle classifiche musicali. La neo-mamma, grazie anche al suo ruolo di giudice ad American Idol, arriva a guadagni da 38,5 milioni di dollari e si posiziona al 15esimo posto. 14esima con 39 milioni è invece Heidi Klum, top model, conduttrice e personaggio ricco di talento. Ancora protagonista il mondo della musica al 13esimo posto, dove si fa spazio Céline Dion con 43 milioni di dollari. Stesso totale per Sofia Vergara, al 12esimo posto, diventata in questo 2020 l’attrice più pagata al mondo.

Sofia Vergara

A un passo dalla top ten, 11esima, troviamo Rihanna, che ha ottenuto i suoi 46 milioni di dollari più dal suo brand Fenty Beauty che dagli introiti derivanti dal mondo della musica. E al decimo posto ecco invece Pink. La cantante quest’anno si è presa una pausa per dedicarsi alla famiglia, ma questo non le ha impedito di guadagnare 47 milioni di dollari. Mezzo milione in più per Jennifer Lopez, al nono posto, grazie anche fruttuose collaborazioni con brand come Versace.

Jennifer Lopez

Piccola sorpresa all’ottavo posto, dove troviamo l’avvocato Judy Sheindlin, per venticinque anni conduttrice del talk show Judge Judy, tra i più seguiti in America. Il 2020 le ha portato sul conto in banca 49 milioni di dollari. E al settimo posto ecco arrivare Kim Kardashian, con 49,5 milioni. A trascinare i suoi incassi quest’anno c’è soprattutto la nuova linea di shapewear Skims. Sesto posto, invece, per la più giovane star in graduatoria, la 18enne Billie Eilish. La cantante simbolo del 2019 ha già messo insieme ben 53 milioni di dollari (e 5 Grammy Awards).

Billie Eilish

Apre la top 5 una scrittrice non proprio sconosciuta: J. K. Rowling, un esempio vivente di come si possa ottenere tutto anche partendo dal niente. I suoi guadagni nel 2020 ammontano a 60 milioni di dollari. Si ferma invece ai piedi del podio Taylor Swift, al quarto posto con 63,5 milioni di dollari. Davanti a lei, terza in questa speciale classifica, c’è un’altra star del pop mondiale: Ariana Grande. 72 milioni incassati dalla cantante di Sweetener, che trionfa anche grazie al suo status di superstar dei social (è la donna più seguita su Instagram con oltre 200 milioni di follower). Secondo posto invece per Ellen DeGeneres, con 84 milioni di dollari. Solo una grande imprenditrice è riuscita a fare meglio di lei… Riuscite a indovinare di chi si tratta?

Ellen DeGeneres

Ma ovviamente non poteva che essere Kylie Jenner. A soli 23 anni in questo 2020 ha guadagnato 590 milioni di dollari. Una somma mostruosa che le ha permesso non solo di diventare la donna più ricca dell’anno, ma anche il personaggio più ricco in assoluto, davanti di parecchio anche a Kanye West (fermo a 170 milioni di dollari). A trascinare i suoi guadagni è stata la cessione del 51% della Kylie Cosmetics per ben 540 milioni di dollari. Un affare, no?