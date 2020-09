La polmonite bilaterale da Covid è un’infiammazione acuta dei polmoni: proprio come quella che sembra aver colpito Silvio Berlusconi.

Il coronavirus si può manifestare in molti modi: ci sono gli asintomatici, quelli con sintomi lievi, oppure i pazienti che iniziano a sviluppare problemi al sistema respiratorio. La polmonite bilaterale è la prima fase di infiammazione severa dei polmoni e potrebbe sfogare nella maniera più grave, diventando Sindrome da Distress Respiratorio Acuto. Anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sembra abbia sviluppato la patologia in fase precoce e adesso è ricoverato in ospedale.

Polmonite bilaterale da Covid

Cos’è la polmonite bilaterale

Si intende un’infiammazione infettiva acuta che interessa entrambi i polmoni. I patogeni responsabili di questo tipo di infiammazioni sono solitamente i batteri, ma anche i virus possono esserne i responsabili come ad esempio il Sars-Cov-2, ovvero il Coronavirus.

La polmonite causata da Covid può trasformarsi in polmonite bilaterale intestiziale quando interessa l’interstizio, una fitta rete di tessuto che interessa i bronchi e i vasi polmonari. C’è poi la forma più grave di polmonite da Covid, la Sindrome da Distress Respiratorio Acuto o ARDS, che può portare alla morte di soggetti a rischio, uomini, anziani o con malattie pregresse. Questa Sindrome compromette drasticamente il funzionamento dei polmoni a causa delle lesioni dei tessuti e al sopraggiungere di tessuto cicatriziale che ostruisce e sostituisce gli alveoli (fibrosi).

Polmonite bilaterale: sintomi e ricovero di…

Molti pazienti positivi al Covid e ricoverati in ospedale presentano i sintomi tipici di questa patologia. Sergio Harari, direttore del Dipartimento di Medicina e dell’Unità Operativa di Pneumologia dell’ospedale San Giuseppe MultiMedica di Milano, ha affermato a Il Corriere della Sera che questi sintomi sarebbero: “Febbre, tosse, mancanza di fiato, brividi, stanchezza, malessere generale. Non sempre sono tutti presenti allo stesso tempo”.

SILVIO BERLUSCONI

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, in una suite, a inizio settembre 2020 con gli stessi sintomi. La sua è risultata una polmonite bilaterale precoce e non ci sono state dichiarazioni che specifichino se sia o meno interessato l’interstizio.