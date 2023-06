La prima puntata di Temptation Island è stata travolta da una vera e propria bufera a causa di una frase pronunciata da uno dei fidanzati.

La prima puntata di Temptation Island è iniziata col botto a causa di una frase pronunciata da uno dei fidanzati (Federico) nei confronti della fidanzata (Alessia). Il ragazzo ha infatti affermato che, se lui glielo chiedesse, “la sua ragazza leccherebbe persino un prato”. Sentendo quanto da lui affermato la giovane sarebbe scoppiata in lacrime e nel frattempo, sui social, la vicenda ha fatto indignare gli utenti.

Filippo Bisciglia

Temptation Island 2023: la frase di Federico a Ale

Una vera e propria bufera ha travolto in queste ore il programma tv condotto da Filippo Bisciglia dove uno dei fidanzati presenti – ossia Federico – ha offeso la sua fidanzata. La stessa ragazza ha confessato nel suo video di presentazione di esser stata lei a contattare il programma al fine di risolvere i problemi con il fidanzato che, nonostante stiano insieme da 3 anni, non avrebbe dato prova di volersi impegnare insieme a lei.

Sulla questione al momento non è dato sapere di più e i fan del programma sono curiosi di conoscere ulteriori dettagli sulla vicenda. In tanti sui social hanno preso le parti della ragazza e si chiedono se la sua partecipazione allo show tv non si concluderà con il suo addio a Federico.

