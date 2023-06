Scatto senza veli e grande successo per Bianca Balti che ha usato la sua bellezza per mostrare alcuni accessori di moda decisamente costosi.

Una borsa e un paio di scarpe col tacco. Nulla più. Tanto basta a Bianca Balti per infiammare i social. La bellissima modella si è mostrata senza veli in una serie di foto su Instagram dove si copriva unicamente con questi due accessori decisamente costosi. Per la donna il pieno di like e commenti…

Bianca Balti, le foto senza veli e le reazioni

Bianca Balti

Nessuna parola, solo una emoticon con gli occhi che guardano con un “certo effetto” le foto. In questo modo Bianca Balti ha stupito tutti nelle ultime ore mostrando una serie di scatti che la vedono protagonista totalmente senza veli e coperta solo da una paio di scarpe col tacco e una borsa.

La donna ha scelto di pubblicizzare, probabilmente, i due accessori e ha fatto il pieno di commenti positivi. Se per molti è una vera “Dea”, per altri è addirittura “Madre natura” e “La più bella del mondo”.

Bianca non è certo nuova a scelte piuttosto simili in termini di selfie e foto ma riesce ogni volta a colpire e fare centro. In questo caso ha attirato l’attenzione anche per la scelta di borsa e scarpe. Si tratta del binomio Jodie di Bottega Veneta, per quanto riguarda la borsa, e delle mules Rocket, sempre dello stesso marchio.

Il costo? La borsa arriva a circa 3000 euro mentre le scarpe “solo” a 1250.

Di seguito anche il post Instagram della modella:

Riproduzione riservata © 2023 - DG